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Поліцейська автівка збила чоловіка, який перебігав дорогу

Поліцейська автівка збила чоловіка, який перебігав дорогу
У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.

Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції Києва, – пише УНН.

«Підтверджуємо, що така ДТП була за участю патрульного авто, про всі інші обставини, в тому числі інформацію про потерпілого, прокоментують в Національній поліції у місті Києві», - повідомили у відомстві.

Всі подробиці пригоди, а також інформацію чи відсторонений наразі поліцейський, який був за кермом, агентству обіцяли надати згодом в прес-службі Національної поліції Києва.

Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував на свої сторінці в Facebook відео з моментом зіткнення.

«31.10.2018. Момент трагічного ДТП в Києві на бульварі Тараса Шевченка. За наявною інформацією, копи (патрульна поліція) їхали на виклик про замінування, а чоловік, який намагався перебігти дорогу – грабіжник, який за декілька хвилин до цього із товаришами забрали сумку і намагалися втекти», - написав Зінкевич.

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Теги: поліція, Київ, ДТП, аварія
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