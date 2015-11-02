Поліцейська автівка збила чоловіка, який перебігав дорогу





Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції Києва, – пише



«Підтверджуємо, що така ДТП була за участю патрульного авто, про всі інші обставини, в тому числі інформацію про потерпілого, прокоментують в Національній поліції у місті Києві», - повідомили у відомстві.



Всі подробиці пригоди, а також інформацію чи відсторонений наразі поліцейський, який був за кермом, агентству обіцяли надати згодом в прес-службі Національної поліції Києва.



Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував на свої сторінці в Facebook відео з моментом зіткнення.



«31.10.2018. Момент трагічного ДТП в Києві на бульварі Тараса Шевченка. За наявною інформацією, копи (патрульна поліція) їхали на виклик про замінування, а чоловік, який намагався перебігти дорогу – грабіжник, який за декілька хвилин до цього із товаришами забрали сумку і намагалися втекти», - написав Зінкевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції Києва, – пише УНН «Підтверджуємо, що така ДТП була за участю патрульного авто, про всі інші обставини, в тому числі інформацію про потерпілого, прокоментують в Національній поліції у місті Києві», - повідомили у відомстві.Всі подробиці пригоди, а також інформацію чи відсторонений наразі поліцейський, який був за кермом, агентству обіцяли надати згодом в прес-службі Національної поліції Києва.Водночас, депутат Львівської міської радиопублікував на свої сторінці в Facebook відео з моментом зіткнення.«31.10.2018. Момент трагічного ДТП в Києві на бульварі Тараса Шевченка. За наявною інформацією, копи (патрульна поліція) їхали на виклик про замінування, а чоловік, який намагався перебігти дорогу – грабіжник, який за декілька хвилин до цього із товаришами забрали сумку і намагалися втекти», - написав Зінкевич.

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