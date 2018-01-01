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Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині

Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині
У реанімації луцької лікарні померла дівчина з Шацького району, яка потрапила в ДТП.

Про це стало відомо Район.Шацьк з власних джерел.

Дівчині було лише 21 рік, родом вона з села Смоляри-Світязькі.

Нагадаємо, аварія трапилася 25 жовтня у селі Забужжя Любомльського району. Дівчина перебувала за кермом автомобіля «Renault Megane», після ДТП її госпіталізували в реанімацію Любомльської центральної районної лікарні, згодом - перевезли до Луцька.

Пригода сталася близько опівночі. Ймовірно, як повідомляла прес-служба поліції Волині, 21-річна кермувальниця не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралась із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет і зіткнувся з деревом.

Вирішується питання щодо внесення за фактом ДТП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Теги: смерть, ДТП
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