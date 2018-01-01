Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині





Про це стало відомо



Дівчині було лише 21 рік, родом вона з села Смоляри-Світязькі.



Нагадаємо, аварія трапилася 25 жовтня у селі Забужжя Любомльського району.



Пригода сталася близько опівночі. Ймовірно, як повідомляла прес-служба поліції Волині, 21-річна кермувальниця не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралась із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет і зіткнувся з деревом.



Вирішується питання щодо внесення за фактом ДТП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У реанімації луцької лікарні померла дівчина з Шацького району, яка потрапила в ДТП.Про це стало відомо Район.Шацьк з власних джерел.Дівчині було лише 21 рік, родом вона з села Смоляри-Світязькі.Нагадаємо, аварія трапилася 25 жовтня у селі Забужжя Любомльського району. Дівчина перебувала за кермом автомобіля «Renault Megane», після ДТП її госпіталізували в реанімацію Любомльської центральної районної лікарні, згодом - перевезли до Луцька.Пригода сталася близько опівночі. Ймовірно, як повідомляла прес-служба поліції Волині, 21-річна кермувальниця не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралась із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет і зіткнувся з деревом.Вирішується питання щодо внесення за фактом ДТП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію