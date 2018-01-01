П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
Сьогодні, 22:01
В управлінні патрульної поліції Волинської області повідомили подробиці інциденту із викликом медиків до компанії підлітків у стані алкогольного сп’яніння.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління у соціальній мережі Facebook.
На службу 102 сьогодні, 31 жовтня, близько 16:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Карбишева – шість неповнолітніх осіб в стані сильного сп’яніння.
Інспектори швидко відреагували на повідомлення. До 2 осіб викликали медиків, які їх шпиталізували в обласну лікарню, інших 4 доставили до міськвідділку.
Також патрульні сконтактували з дорослими родичами всіх хлопців, яким від 13 до 16 років. Зокрема з міськвідділку 2 неповнолітніх віддали дідові, ще до 2 проявили поліцейське піклування та привезли за місцем проживання й передали матері.
«З усіма учасниками провели серйозні профілактичні бесіди, застерегли дорослих, аби ті краще наглядали за дітьми, попередили про можливі наслідки такої поведінки підлітків», - розповів інспектор патрульної поліції Олександр.
В усіх учасників відібрали пояснення та скерували до належних органів.
Інспектори зі зв’язків з громадськістю, одразу після канікул, відвідають школу, де вчаться хлопці, і поспілкуються з ними детальніше, чому так сталось.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління у соціальній мережі Facebook.
На службу 102 сьогодні, 31 жовтня, близько 16:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Карбишева – шість неповнолітніх осіб в стані сильного сп’яніння.
Інспектори швидко відреагували на повідомлення. До 2 осіб викликали медиків, які їх шпиталізували в обласну лікарню, інших 4 доставили до міськвідділку.
Також патрульні сконтактували з дорослими родичами всіх хлопців, яким від 13 до 16 років. Зокрема з міськвідділку 2 неповнолітніх віддали дідові, ще до 2 проявили поліцейське піклування та привезли за місцем проживання й передали матері.
«З усіма учасниками провели серйозні профілактичні бесіди, застерегли дорослих, аби ті краще наглядали за дітьми, попередили про можливі наслідки такої поведінки підлітків», - розповів інспектор патрульної поліції Олександр.
В усіх учасників відібрали пояснення та скерували до належних органів.
Інспектори зі зв’язків з громадськістю, одразу після канікул, відвідають школу, де вчаться хлопці, і поспілкуються з ними детальніше, чому так сталось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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