П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку

В управлінні патрульної поліції Волинської області повідомили подробицідо компанії підлітків у стані алкогольного сп’яніння.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління у соціальній мережі Facebook.На службу 102 сьогодні, 31 жовтня, близько 16:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Карбишева – шість неповнолітніх осіб в стані сильного сп’яніння.Інспектори швидко відреагували на повідомлення. До 2 осіб викликали медиків, які їх шпиталізували в обласну лікарню, інших 4 доставили до міськвідділку.Також патрульні сконтактували з дорослими родичами всіх хлопців, яким від 13 до 16 років. Зокрема з міськвідділку 2 неповнолітніх віддали дідові, ще до 2 проявили поліцейське піклування та привезли за місцем проживання й передали матері.«З усіма учасниками провели серйозні профілактичні бесіди, застерегли дорослих, аби ті краще наглядали за дітьми, попередили про можливі наслідки такої поведінки підлітків», - розповів інспектор патрульної поліціїВ усіх учасників відібрали пояснення та скерували до належних органів.Інспектори зі зв’язків з громадськістю, одразу після канікул, відвідають школу, де вчаться хлопці, і поспілкуються з ними детальніше, чому так сталось.