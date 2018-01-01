вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку

П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
В управлінні патрульної поліції Волинської області повідомили подробиці інциденту із викликом медиків до компанії підлітків у стані алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління у соціальній мережі Facebook.

На службу 102 сьогодні, 31 жовтня, близько 16:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Карбишева – шість неповнолітніх осіб в стані сильного сп’яніння.

Інспектори швидко відреагували на повідомлення. До 2 осіб викликали медиків, які їх шпиталізували в обласну лікарню, інших 4 доставили до міськвідділку.

Також патрульні сконтактували з дорослими родичами всіх хлопців, яким від 13 до 16 років. Зокрема з міськвідділку 2 неповнолітніх віддали дідові, ще до 2 проявили поліцейське піклування та привезли за місцем проживання й передали матері.

«З усіма учасниками провели серйозні профілактичні бесіди, застерегли дорослих, аби ті краще наглядали за дітьми, попередили про можливі наслідки такої поведінки підлітків», - розповів інспектор патрульної поліції Олександр.

В усіх учасників відібрали пояснення та скерували до належних органів.

Інспектори зі зв’язків з громадськістю, одразу після канікул, відвідають школу, де вчаться хлопці, і поспілкуються з ними детальніше, чому так сталось.

П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
Сьогодні, 22:01
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці
Сьогодні, 21:18
Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Сьогодні, 21:11
Депутати проігнорували прохання лучан підключити їх до загальноміських комунікацій
Сьогодні, 20:59
Схожі новини
«Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО «Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
28 жовтень, 22:01
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
24 жовтень, 11:22
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
22 жовтень, 12:28
У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь
12 жовтень, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
Сьогодні, 10:00
 1
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
Сьогодні, 22:01
 0
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці
Сьогодні, 21:18
 0
Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8