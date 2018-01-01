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ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО

ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО
У селі Боровне Камінь-Каширського району фельдшерсько-акушерський пункт потребує ремонту.

Про це повідомляє телеканал UA: Волинь.

Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Боровне Камінь-Каширського району, збудований у 70-х роках минулого століття, потребує негайного ремонту.

За час існування ФАПу – тут не було жодного капітального ремонту.

Молодша медична сестра Марія Мельник каже, що приміщення доводиться опалювати дровами у пічці.

Подробиці – у відео.



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Теги: ФАП, Волинь, ремонт
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Коментарі 1
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ФАП -це рудимент "совка".З назви випливає,що там має бути фельдшер і акушерка.Якщо ні,то не морочіть людям "крижі"і проводьте вже накінець реформу,а не "показуху".Якщо не можете,то так і поясніть нещасним українцям.Бо слухати цю маячню вже просто остогидло.
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