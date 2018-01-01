ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО





Про це повідомляє телеканал



Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Боровне Камінь-Каширського району, збудований у 70-х роках минулого століття, потребує негайного ремонту.



За час існування ФАПу – тут не було жодного капітального ремонту.



Молодша медична сестра Марія Мельник каже, що приміщення доводиться опалювати дровами у пічці.



Подробиці – у відео.







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