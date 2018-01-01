ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
У селі Боровне Камінь-Каширського району фельдшерсько-акушерський пункт потребує ремонту.
Про це повідомляє телеканал UA: Волинь.
Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Боровне Камінь-Каширського району, збудований у 70-х роках минулого століття, потребує негайного ремонту.
За час існування ФАПу – тут не було жодного капітального ремонту.
Молодша медична сестра Марія Мельник каже, що приміщення доводиться опалювати дровами у пічці.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє телеканал UA: Волинь.
Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Боровне Камінь-Каширського району, збудований у 70-х роках минулого століття, потребує негайного ремонту.
За час існування ФАПу – тут не було жодного капітального ремонту.
Молодша медична сестра Марія Мельник каже, що приміщення доводиться опалювати дровами у пічці.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
ФАП -це рудимент "совка".З назви випливає,що там має бути фельдшер і акушерка.Якщо ні,то не морочіть людям "крижі"і проводьте вже накінець реформу,а не "показуху".Якщо не можете,то так і поясніть нещасним українцям.Бо слухати цю маячню вже просто остогидло.
Останні новини
Відсьогодні ціна на газ виросте майже на чверть
Сьогодні, 08:54
Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі
Сьогодні, 08:23
ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
На будівництво амбулаторій на Волині витратять 57 мільйонів
Сьогодні, 06:09