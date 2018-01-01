На Волині пенсіонер застрелив односельця: у поліції розповіли подробиці





Про це повідомили у прес-службі



Нагадаємо, трагедія трапилася 31 жовтня.



На власному подвір’ї під час конфлікту 63-річний житель району вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці у 46-річного односельця. Чоловік загинув на місці.



Група реагування патрульної поліції оперативно прибула на місце трагедії.



«Поліція затримала правопорушника в порядку ст. 208 КПК України. Його помітили до ізолятору тимчасового тримання. Мисливську рушницю вилучили. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри та обрання йому міри запобіжного заходу», - зазначив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Україну. Йдеться про умисне вбивство.



Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.



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