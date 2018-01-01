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На Волині пенсіонер застрелив односельця: у поліції розповіли подробиці

На Волині пенсіонер застрелив односельця: у поліції розповіли подробиці
У селі Дуліби Турійського району чоловік застрелив свого знайомого, з яким пиячив.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, трагедія трапилася 31 жовтня.

На власному подвір’ї під час конфлікту 63-річний житель району вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці у 46-річного односельця. Чоловік загинув на місці.

Група реагування патрульної поліції оперативно прибула на місце трагедії.

«Поліція затримала правопорушника в порядку ст. 208 КПК України. Його помітили до ізолятору тимчасового тримання. Мисливську рушницю вилучили. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри та обрання йому міри запобіжного заходу», - зазначив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Україну. Йдеться про умисне вбивство.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.
На Волині пенсіонер застрелив односельця: у поліції розповіли подробиці

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Теги: Волинь, вбивство, Дуліби
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