Розповіли, скільки зброї добровільно здали волиняни у жовтні

Протягом жовтня жителі області добровільно передали до органів поліції 219 одиниць зброї та понад 1 тис. різноманітних боєприпасів.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Волиняни здали до поліції, зокрема, 52 одиниці нарізної спортивно-мисливської зброї та армійських зразків, 146 одиниць мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, дві одиниці саморобної та 13 одиниць холодної зброї, чотири стартових пістолети, дві пневматичні рушниці калібру 5,5 мм.Окрім цього, громадяни здали до органів поліції 40 спецзасобів, 23 газових пістолетів і револьверів, 17 пристроїв травматичної дії та 1057 різноманітних боєприпасів.Нагадаємо, що з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, профілактики злочинів з їх використанням з 1 по 31 жовтня на території області проходив місячник добровільної здачі зброї.Головне управління Національної поліції у Волинській області нагадує, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена кримінальна відповідальність згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України.Правоохоронці звертають увагу власників вогнепальної мисливської та газової зброї на необхідність дотримуватись правил постановки зброї на облік та термінів її перереєстрації.Отримати консультацію з цих питань жителі області можуть у місцевих відділах поліції.