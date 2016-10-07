На Волині ліквідували шахрайську схему, пов'язану з імпортом металу

На Волині правоохоронці ліквідували міжрегіональний центр мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на незаконному імпорті в Україну плоского металопрокату з вуглецевої сталі.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Відтак в ході розслідування було встановлено, що група осіб організовала незаконну схему, пов’язану із ввезенням на територію України металопрокату за підробленими документами, шляхом залучення ряду підконтрольних СГД імпортерів з ознаками фіктивності та нерезидентів.В свою чергу підприємства-імпортери виписували підроблені документи на «псевдо» реалізацію ТМЦ, в адресу суб’єктів господарювання реального сектору економіки, чим сприяли останнім в ухиленні від сплати податків. При цьому, реальна реалізація імпортованого металопрокату здійснювалася на внутрішньому ринку за готівку третім особам.З метою ліквідації такої незаконної схеми правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних, виробничих та складських приміщеннях, які ними використовувалися.В результаті виявили та вилучили 645 тонн ввезеного металопрокату орієнтовною вартістю 21,2 млн. грн., 187,2 тис. грн. та 1,5 тис. Євро готівкою, печатки, штампи, відтиски кліше, установчі документи підконтрольних підприємств, первинні та бухгалтерські документи (в т.ч. по зовнішньоекономічній діяльності), чорнову бухгалтерію, чисті бланки з печатками нерезидентів, електронні носії інформації.Триває слідство.