Волинянина оштрафували за те, що кричав на дружину





Про це пише



П’яний чоловік удома «вчинив домашнє насильство психологічного характеру відносно своєї дружини». Власне, чоловік спілкувався із нею на підвищених тонах.



У суді він свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Пообіцяв, що подібного більше не вчинить, протиправність своїх дій усвідомив.



Чоловіка суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 173-2 КУпАП, та оштрафував на 170 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Іваничівського району сплатив 170 гривень штрафу за те, що підвищив голос на дружину.Про це пише Буг П’яний чоловік удома «вчинив домашнє насильство психологічного характеру відносно своєї дружини». Власне, чоловік спілкувався із нею на підвищених тонах.У суді він свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Пообіцяв, що подібного більше не вчинить, протиправність своїх дій усвідомив.Чоловіка суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 173-2 КУпАП, та оштрафував на 170 гривень.

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