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Волинянина оштрафували за те, що кричав на дружину

Волинянина оштрафували за те, що кричав на дружину
Мешканець Іваничівського району сплатив 170 гривень штрафу за те, що підвищив голос на дружину.

Про це пише Буг.

П’яний чоловік удома «вчинив домашнє насильство психологічного характеру відносно своєї дружини». Власне, чоловік спілкувався із нею на підвищених тонах.

У суді він свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Пообіцяв, що подібного більше не вчинить, протиправність своїх дій усвідомив.

Чоловіка суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 173-2 КУпАП, та оштрафував на 170 гривень.


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Теги: штраф, суд, Волинь
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