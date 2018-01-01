У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО





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Так, близько 20:30, водій Volkswagen їхав у напрямку Варшавського ринку вулицею Карпенка-Карого, однак не вибрав безпечної швидкості. Тим часом із мосту виїжджав бус, якого і протаранив Volkswagen.



Варто зауважити, що водій легковика дивом вцілів, оскільки авто пролетіло між двома стовпами біля АЗС.



Водій буса стверджує, що Volkswagen летів з шаленою швидкістю, однак той все заперечує.



Зі слів очевидців аварії, у салоні Ducato знаходилась малолітня дитина. Однак про стан постраждалих наразі невідомо.



Наразі на місці події працює поліція.



































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю легковика Volkswagen Passat та буса Fiat Ducato трапилось 3 листопада у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.Повідомляють Волинські новини Так, близько 20:30, водій Volkswagen їхав у напрямку Варшавського ринку вулицею Карпенка-Карого, однак не вибрав безпечної швидкості. Тим часом із мосту виїжджав бус, якого і протаранив Volkswagen.Варто зауважити, що водій легковика дивом вцілів, оскільки авто пролетіло між двома стовпами біля АЗС.Водій буса стверджує, що Volkswagen летів з шаленою швидкістю, однак той все заперечує.Зі слів очевидців аварії, у салоні Ducato знаходилась малолітня дитина. Однак про стан постраждалих наразі невідомо.Наразі на місці події працює поліція.

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