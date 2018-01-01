У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО
Сьогодні, 21:57
ДТП за участю легковика Volkswagen Passat та буса Fiat Ducato трапилось 3 листопада у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.
Повідомляють Волинські новини.
Так, близько 20:30, водій Volkswagen їхав у напрямку Варшавського ринку вулицею Карпенка-Карого, однак не вибрав безпечної швидкості. Тим часом із мосту виїжджав бус, якого і протаранив Volkswagen.
Варто зауважити, що водій легковика дивом вцілів, оскільки авто пролетіло між двома стовпами біля АЗС.
Водій буса стверджує, що Volkswagen летів з шаленою швидкістю, однак той все заперечує.
Зі слів очевидців аварії, у салоні Ducato знаходилась малолітня дитина. Однак про стан постраждалих наразі невідомо.
Наразі на місці події працює поліція.
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Повідомляють Волинські новини.
Так, близько 20:30, водій Volkswagen їхав у напрямку Варшавського ринку вулицею Карпенка-Карого, однак не вибрав безпечної швидкості. Тим часом із мосту виїжджав бус, якого і протаранив Volkswagen.
Варто зауважити, що водій легковика дивом вцілів, оскільки авто пролетіло між двома стовпами біля АЗС.
Водій буса стверджує, що Volkswagen летів з шаленою швидкістю, однак той все заперечує.
Зі слів очевидців аварії, у салоні Ducato знаходилась малолітня дитина. Однак про стан постраждалих наразі невідомо.
Наразі на місці події працює поліція.
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