вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО
ДТП за участю легковика Volkswagen Passat та буса Fiat Ducato трапилось 3 листопада у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.

Повідомляють Волинські новини.

Так, близько 20:30, водій Volkswagen їхав у напрямку Варшавського ринку вулицею Карпенка-Карого, однак не вибрав безпечної швидкості. Тим часом із мосту виїжджав бус, якого і протаранив Volkswagen.

Варто зауважити, що водій легковика дивом вцілів, оскільки авто пролетіло між двома стовпами біля АЗС.

Водій буса стверджує, що Volkswagen летів з шаленою швидкістю, однак той все заперечує.

Зі слів очевидців аварії, у салоні Ducato знаходилась малолітня дитина. Однак про стан постраждалих наразі невідомо.

Наразі на місці події працює поліція.

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, автомобіль, стовп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Волинські школярі прибирали ліс від сміття
Сьогодні, 20:58
«George’s Club» – місце для корпоративу на будь-який смак*
Сьогодні, 20:23
Драматична історія волинянина, який воював у лавах УПА
Сьогодні, 19:14
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+ У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+
10 жовтень, 11:30
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
27 серпень, 12:07
В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода
21 серпень, 19:08
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
09 липень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Волинські школярі прибирали ліс від сміття
Сьогодні, 20:58
 0
«George’s Club» – місце для корпоративу на будь-який смак*
Сьогодні, 20:23
 0
Драматична історія волинянина, який воював у лавах УПА
Сьогодні, 19:14
 0
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8