Повернули гроші та вибачились: на Волині жінка придбала зіпсований сир. ФОТО





Про це пише місцева жителька Ірина Овадюк у мережі



«На рахунок вчорашнього посту про сир. Даний інцидент вичерпано. Сьогодні заходила в магазин, керівництво оперативно і адекватно відреагувало, вибачились, гроші повернули і відразу ж перевірили всю партію даного продукту. Відвідуватиму маркет й надалі, адже після цієї ситуації таких прикрих моментів не повинно бути. Всім дякую і вибачте за незручності», – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі керівництво магазину, в якому продали несвіжий сир, вибачились за зіпсований товар.Про це пише місцева жителькау мережі Facebook «На рахунок вчорашнього посту про сир. Даний інцидент вичерпано. Сьогодні заходила в магазин, керівництво оперативно і адекватно відреагувало, вибачились, гроші повернули і відразу ж перевірили всю партію даного продукту. Відвідуватиму маркет й надалі, адже після цієї ситуації таких прикрих моментів не повинно бути. Всім дякую і вибачте за незручності», – йдеться у повідомленні.

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