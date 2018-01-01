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Повернули гроші та вибачились: на Волині жінка придбала зіпсований сир. ФОТО

Повернули гроші та вибачились: на Волині жінка придбала зіпсований сир. ФОТО
У Рожищі керівництво магазину, в якому продали несвіжий сир, вибачились за зіпсований товар.

Про це пише місцева жителька Ірина Овадюк у мережі Facebook.

«На рахунок вчорашнього посту про сир. Даний інцидент вичерпано. Сьогодні заходила в магазин, керівництво оперативно і адекватно відреагувало, вибачились, гроші повернули і відразу ж перевірили всю партію даного продукту. Відвідуватиму маркет й надалі, адже після цієї ситуації таких прикрих моментів не повинно бути. Всім дякую і вибачте за незручності», – йдеться у повідомленні.
Повернули гроші та вибачились: на Волині жінка придбала зіпсований сир. ФОТО

Повернули гроші та вибачились: на Волині жінка придбала зіпсований сир. ФОТО


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Теги: сир, магазин
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