Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО





Вокзал є пам’яткою архітектури ХХ століття. Він пережив Першу світову війну, але під час Другої світової був розгромлений. Пише "



1951 року будівлю відновили. Вона існує до сьогодні. За більше ніж півстоліття зазнала деяких змін. Наприклад, у приміщенні познімали всі гасла радянської епохи. 2001 року вокзал реконструювали.



Біля нього десятки років розташований легендарний паровоз Су-253-25. Його встановили на честь 40-річчя визволення Ковеля від німецьких окупантів.



Спеціально до Дня залізничника, який відзначають 4 листопада, фотограф «Першого» Роман Домбровський підготував підбірку світлин залізничного вокзалу звисока.





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоденно на залізничному вокзалі у Ковелі людно. Поїзди привозять на платформи і забирають звідти сотні людей. Так – більше сотні років.Вокзал є пам’яткою архітектури ХХ століття. Він пережив Першу світову війну, але під час Другої світової був розгромлений. Пише " Перший ".1951 року будівлю відновили. Вона існує до сьогодні. За більше ніж півстоліття зазнала деяких змін. Наприклад, у приміщенні познімали всі гасла радянської епохи. 2001 року вокзал реконструювали.Біля нього десятки років розташований легендарний паровоз Су-253-25. Його встановили на честь 40-річчя визволення Ковеля від німецьких окупантів.Спеціально до Дня залізничника, який відзначають 4 листопада, фотограф «Першого»підготував підбірку світлин залізничного вокзалу звисока.

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