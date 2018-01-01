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Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО
Щоденно на залізничному вокзалі у Ковелі людно. Поїзди привозять на платформи і забирають звідти сотні людей. Так – більше сотні років.

Вокзал є пам’яткою архітектури ХХ століття. Він пережив Першу світову війну, але під час Другої світової був розгромлений. Пише "Перший".

1951 року будівлю відновили. Вона існує до сьогодні. За більше ніж півстоліття зазнала деяких змін. Наприклад, у приміщенні познімали всі гасла радянської епохи. 2001 року вокзал реконструювали.

Біля нього десятки років розташований легендарний паровоз Су-253-25. Його встановили на честь 40-річчя визволення Ковеля від німецьких окупантів.

Спеціально до Дня залізничника, який відзначають 4 листопада, фотограф «Першого» Роман Домбровський підготував підбірку світлин залізничного вокзалу звисока.
Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали Ковельський залізничний вокзал з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: вокзал, Ковель
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