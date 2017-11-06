У Луцьку мешканці з округів без депутатів просять підтримати їхні проекти





Серед цих ініціатив є й ідеї, які запропонували лучани, що живуть в округах без депутатів. Їхні проекти потребують максимальної підтримки, адже обділені увагою округи мають шанс покращити свій благоустрій саме завдяки голосуванню та підтримці свідомих містян, - пише



ПРОЕКТИ ЛУЧАН ЩОДО ОЗЕЛЕННЯ МІСТА

На проспекті Відродження, 43 лучани пропонують облаштувати тематичний сквер «В здоровому тілі здоровий дух» (Номер: 17). Проект передбачає окультурення та озеленення території з нахилом та популяризацією спортивного стилю життя.



За будинком на проспекті Молоді, 11 також пропонують створити тематичний сквер «Парк автомобільного періоду» (Номер: 12). Для цього хочуть прокласти доріжки із схематичними розмітками доріг для дитячих велосипедів і автомобілів, встановити знаки дорожнього руху, світлофор, провести освітлення, встановити лавки для відпочинку та облаштувати дитмайданчик.



На проспекті Соборності, 13 Б для дітей хочуть створити тематичний сквер "Бродвей" (Номер: 52). Тут хочуть облаштувати альтернативну сцену для театральних виступів дітей, висадити дерева і чагарники, побудувати доріжки, встановити лавки та сміттєві урни, ліхтарі для нічного освітлення та дитячі розвиваючі елементи.



А мешканці території ОСББ по вулиці Конякіна, 9 А (Номер: 54) хочуть окультурити та озеленити прибудинкову територію – викласти тротуарною плиткою доріжки біля під’їздів, виконати ямковий ремонт доріг, облаштувати парковку біля будинку та висадити дерева та кущі.



ПРОЕКТИ ЛУЧАН ЩОДО РОЗВИТКУ ТА ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

Торкнулися проекти і району Старого міста (навпроти Синагоги). Там пропонують створити умови для покращення фізичного стану та комфортного відпочинку дітей і дорослих у тому числі для людей з інвалідністю, адже кількість таких зон в місті дуже мала. Ідея під назвою «Спорт для кожного» (Номер: 50) передбачена для того, щоб охочі мали можливість у вільний час займатися спортом на відокремленій території, яка буде облаштована з урахуванням потреб кожного.





Аби у дітей була «Цікава перерва» (Номер: 55) у школі № 10, що на вулиці Ветеранів, 5 пропонують створити альтернативний дитячий куточок, який буде спрямований на розвиток креативного мислення та забезпечення учням молодших класів комфортни умов під час шкільних перерв.



А на території школи № 5, яка розташована на проспекті Перемоги, 16, хочуть створити воркаут центр (Номер: 56). Метою проекту є створення комфортної зони для занять вуличним спортом, завдяки відновленню старих та встановлення нових спортивних елементів.



Натомість біля школи № 26 пропонують створити зону для відпочинку (Номер: 57). Проектом передбачається облаштувати територію перед центральним входом у школу, реконструювати дитяче ігрове обладнання та встановити спортивні елементи, лавки, а також забезпечити озеленення.



Кожен із цих проектів для лучан є шансом покращити благоустрій, створити простір для дітей та людей, які хочуть на рівні з усіма займатися спортом та розвиватися. Більше того – ці проекти можуть втілитися в життя на території округів без депутатів, де про гарну дорогу, сучасний дитячий майданчик тільки мріють.



Підтримати вказані проекти закликають і в Громадянському Русі "СВІДОМІ", засновником якого є Андрій Покровський. Він як депутат Луцькради ініціював програму підтримки "Округів без депутатів", завдяки якій "осиротілі" округи матимуть змогу покращити стан прибудинкових території.



Обирайте проект, який на вашу думку, повинен бути реалізований, та підтримайте його власним голосом!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває голосування за проекти, кошти на втілення яких виділять із міської казни. Цьогоріч до 10 листопада можна проголосувати за обраних 5 із 51 проекту «Бюджету участі».Серед цих ініціатив є й ідеї, які запропонували лучани, що живуть в округах без депутатів. Їхні проекти потребують максимальної підтримки, адже обділені увагою округи мають шанс покращити свій благоустрій саме завдяки голосуванню та підтримці свідомих містян, - пише Конкурент На проспекті Відродження, 43 лучани пропонують облаштувати тематичний сквер «В здоровому тілі здоровий дух» (Номер: 17). Проект передбачає окультурення та озеленення території з нахилом та популяризацією спортивного стилю життя.За будинком на проспекті Молоді, 11 також пропонують створити тематичний сквер «Парк автомобільного періоду» (Номер: 12). Для цього хочуть прокласти доріжки із схематичними розмітками доріг для дитячих велосипедів і автомобілів, встановити знаки дорожнього руху, світлофор, провести освітлення, встановити лавки для відпочинку та облаштувати дитмайданчик.На проспекті Соборності, 13 Б для дітей хочуть створити тематичний сквер "Бродвей" (Номер: 52). Тут хочуть облаштувати альтернативну сцену для театральних виступів дітей, висадити дерева і чагарники, побудувати доріжки, встановити лавки та сміттєві урни, ліхтарі для нічного освітлення та дитячі розвиваючі елементи.А мешканці території ОСББ по вулиці Конякіна, 9 А (Номер: 54) хочуть окультурити та озеленити прибудинкову територію – викласти тротуарною плиткою доріжки біля під’їздів, виконати ямковий ремонт доріг, облаштувати парковку біля будинку та висадити дерева та кущі.Торкнулися проекти і району Старого міста (навпроти Синагоги). Там пропонують створити умови для покращення фізичного стану та комфортного відпочинку дітей і дорослих у тому числі для людей з інвалідністю, адже кількість таких зон в місті дуже мала. Ідея під назвою «Спорт для кожного» (Номер: 50) передбачена для того, щоб охочі мали можливість у вільний час займатися спортом на відокремленій території, яка буде облаштована з урахуванням потреб кожного.Аби у дітей була «Цікава перерва» (Номер: 55) у школі № 10, що на вулиці Ветеранів, 5 пропонують створити альтернативний дитячий куточок, який буде спрямований на розвиток креативного мислення та забезпечення учням молодших класів комфортни умов під час шкільних перерв.А на території школи № 5, яка розташована на проспекті Перемоги, 16, хочуть створити воркаут центр (Номер: 56). Метою проекту є створення комфортної зони для занять вуличним спортом, завдяки відновленню старих та встановлення нових спортивних елементів.Натомість біля школи № 26 пропонують створити зону для відпочинку (Номер: 57). Проектом передбачається облаштувати територію перед центральним входом у школу, реконструювати дитяче ігрове обладнання та встановити спортивні елементи, лавки, а також забезпечити озеленення.Кожен із цих проектів для лучан є шансом покращити благоустрій, створити простір для дітей та людей, які хочуть на рівні з усіма займатися спортом та розвиватися. Більше того – ці проекти можуть втілитися в життя на території округів без депутатів, де про гарну дорогу, сучасний дитячий майданчик тільки мріють.Підтримати вказані проекти закликають і в Громадянському Русі "СВІДОМІ", засновником якого є. Він як депутат Луцькради ініціював програму підтримки "Округів без депутатів", завдяки якій "осиротілі" округи матимуть змогу покращити стан прибудинкових території.Обирайте проект, який на вашу думку, повинен бути реалізований, та підтримайте його власним голосом!

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