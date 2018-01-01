У волинських школах через кір продовжили канікули
Сьогодні, 07:02
Через спалахи кору на Волині продовжили канікули у декількох школах.
Про це пише Конкурент з посиланням на начальника управління освіти ОДА Людмилу Плахотну.
З її слів, до 11 листопада канікули продовжили у 3-х школах Луцького району: в Підгайцях, Крупі, Липинах.
Окрім цього, продовжено канікули до 11 листопада в Люблинецькій спеціалізованій школі-інтернат, в одному з класів Нововолинської школи №3.
До 16 листопада продовжено канікули у школі в селі Стара Лишня, що в Іваничівському районі.
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Про це пише Конкурент з посиланням на начальника управління освіти ОДА Людмилу Плахотну.
З її слів, до 11 листопада канікули продовжили у 3-х школах Луцького району: в Підгайцях, Крупі, Липинах.
Окрім цього, продовжено канікули до 11 листопада в Люблинецькій спеціалізованій школі-інтернат, в одному з класів Нововолинської школи №3.
До 16 листопада продовжено канікули у школі в селі Стара Лишня, що в Іваничівському районі.
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