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У волинських школах через кір продовжили канікули

У волинських школах через кір продовжили канікули
Через спалахи кору на Волині продовжили канікули у декількох школах.

Про це пише Конкурент з посиланням на начальника управління освіти ОДА Людмилу Плахотну.

З її слів, до 11 листопада канікули продовжили у 3-х школах Луцького району: в Підгайцях, Крупі, Липинах.

Окрім цього, продовжено канікули до 11 листопада в Люблинецькій спеціалізованій школі-інтернат, в одному з класів Нововолинської школи №3.

До 16 листопада продовжено канікули у школі в селі Стара Лишня, що в Іваничівському районі.


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Теги: кір, Волинь
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