У волинських школах через кір продовжили канікули





Про це пише Людмилу Плахотну.



З її слів, до 11 листопада канікули продовжили у 3-х школах Луцького району: в Підгайцях, Крупі, Липинах.



Окрім цього, продовжено канікули до 11 листопада в Люблинецькій спеціалізованій школі-інтернат, в одному з класів Нововолинської школи №3.



До 16 листопада продовжено канікули у школі в селі Стара Лишня, що в Іваничівському районі.





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