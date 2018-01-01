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Генпрокурор Луценко іде у відставку

Генпрокурор Луценко іде у відставку
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку.

Про це він заявив під час виступу у сесійній залі Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку Президенту України", - сказав Луценко.

Він попросив парламент зробити це цього тижня.

"Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Гандзюк у лікарні робилось і буде робитись, але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, я допустити не можу", - наголосив Генпрокурор.

Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.

Ще до голосування Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.

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Теги: відставка, Юрій Луценко
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