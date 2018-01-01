Генпрокурор Луценко іде у відставку

Юрій Луценко заявив, що сьогодні подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку.



Про це він заявив під час виступу у сесійній залі Верховної Ради, передає кореспондент



"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку Президенту України", - сказав Луценко.



Він попросив парламент зробити це цього тижня.



"Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Гандзюк у лікарні робилось і буде робитись, але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, я допустити не можу", - наголосив Генпрокурор.



Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.



Ще до голосування Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний прокурор Українизаявив, що сьогодні подає Президенту Українизаяву про свою відставку.Про це він заявив під час виступу у сесійній залі Верховної Ради, передає кореспондент УНН "Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку Президенту України", - сказав Луценко.Він попросив парламент зробити це цього тижня."Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Гандзюк у лікарні робилось і буде робитись, але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, я допустити не можу", - наголосив Генпрокурор.Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.Ще до голосування Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.

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