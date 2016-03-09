Андрій Любка презентує новий роман у Луцьку
Сьогодні, 17:51
Презентація нового роману українського письменника Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан» відбудеться під час І Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 16-18 листопада у Луцьку.
Роман, що розпочинається, як традиційний детектив, а згодом переростає у щось значно більше. Багатошарова оповідь про злочин, кару, вину і спокуту, про непрості людські стосунки і про сучасну Україну, - повідомили організатори.
Нова книжка Андрія Любки вже з моменту виходу у світ прикувала до себе увагу читачів та літературних критиків.
«П’яний суддя на пішохідному переході збиває на смерть молоду жінку і, ясна річ, без особливих зусиль уникає покарання. Але чоловік збитої – не з тих, кого можна купити чи залякати, він краще втратить усе, та відомстить. Психологічний трилер про сучасну Україну, де вартість людського життя вимірюється хабарами, а вбивці стоять у перших рядах на церковних службах. Але до чого тут Пучіні і здатний спопелити душі обох антагоністів погляд мадам Батерфляй? І чи справді поділ на добро і зло є в цьому романі таким однозначним? Відповіді на останнє запитання читач не знайде до самої розв’язки. А можливо, й після неї», - ідеться в анотації.
Почути більше про новий роман, поспілкуватися з автором та отримати автографи можна буде вже цього листопада, під час Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
Презентація книжки відбудеться у неділю, 18 листопада о 20:00 у Театрі ляльок (вул. Кривий вал, 18).
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Роман, що розпочинається, як традиційний детектив, а згодом переростає у щось значно більше. Багатошарова оповідь про злочин, кару, вину і спокуту, про непрості людські стосунки і про сучасну Україну, - повідомили організатори.
Нова книжка Андрія Любки вже з моменту виходу у світ прикувала до себе увагу читачів та літературних критиків.
«П’яний суддя на пішохідному переході збиває на смерть молоду жінку і, ясна річ, без особливих зусиль уникає покарання. Але чоловік збитої – не з тих, кого можна купити чи залякати, він краще втратить усе, та відомстить. Психологічний трилер про сучасну Україну, де вартість людського життя вимірюється хабарами, а вбивці стоять у перших рядах на церковних службах. Але до чого тут Пучіні і здатний спопелити душі обох антагоністів погляд мадам Батерфляй? І чи справді поділ на добро і зло є в цьому романі таким однозначним? Відповіді на останнє запитання читач не знайде до самої розв’язки. А можливо, й після неї», - ідеться в анотації.
Почути більше про новий роман, поспілкуватися з автором та отримати автографи можна буде вже цього листопада, під час Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
Презентація книжки відбудеться у неділю, 18 листопада о 20:00 у Театрі ляльок (вул. Кривий вал, 18).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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