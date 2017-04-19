Звикли до смертей? – волонтер про байдужість лучан

Навіть пісня «Плине кача» і тужливий дзвін на Театральному майдані в Луцьку не змогли зупинити звичний ритм життя людей.Про це у соціальній мережі Facebook написав адвокат і волонтер«Луцьк, Луцьк в жалобі, Луцьк з 200 000 населення одночасно й байдужий. Я не про кожного жителя зараз пишу (знаю, що всі працюють і виживають як можуть, часу обмаль і я не на всіх панахидах був), я про загальну картину. Приблизно 100 людей було на панахиді... «Плине кача» і тужливий дзвін на центральній площі міста не змогли зупинити звичний ритм людей, які сотнями пересуваються по центральній частині міста...» - зазначив Нагорний.«15 хвилин тривала панахида. Звикли до смертей? Кажуть людина до всього звикає, окрім смерті, бо тоді тоді вже стає не людиною. І все ж коли бачиш, як до ювілею якогось чиновника, «костюми» і «придворні дами», з крутими букетами в руках, хвилями заходять в кабінет, то виникає питання: – А Максим не вартий того? Якби кожна установа, організація , підприємство, відрядило по одній людині з двома квіточками, ми мали б повну площу народу і квітів...» - йдеться в дописі.«Повірте рідним було б набагато легше на душі... Сам не раз чув від матерів загиблих приблизно такі слова: «Ви бачили скільки людей прийшло провести мого синочка, ви чули, як слова казали, ви бачите, як його любили і поважали, хай тільки його смерть буде останньою і недаремною....» Їм це дуже важливо...» - додав волонтер.