вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби

Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби
66-річна жителька хутора Підовчини Любешівського району Василина Стручева неподалік свого дому назбирала великих білих грибів.

Вже декілька років вона збирає грибний урожай у літньо-осінню пору поряд зі своїм обійстям, - пише газета "Нове життя".

Як розповіла її донька Сніжана Сахарчук, жінка власноруч їх вирощує. Цими днями виросли чотири такі гриби-здоровані. Найбільший заважив кілограм, а всі чотири – два кіло. А торік за весь літньо-осінній сезон пенсіонерка майже під порогом зібрала 150 справжніх білих грибів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянка, гриби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби
Сьогодні, 10:45
У Цуманській пущі висадили тисячі дубів. ФОТО
Сьогодні, 10:34
Паб у центрі Луцька «гудітиме» до 3-ої ночі
Сьогодні, 10:32
Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку
Сьогодні, 10:05
Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
Повні кошики грибів: на Волині триває сезон «тихого полювання». ФОТО Повні кошики грибів: на Волині триває сезон «тихого полювання». ФОТО
03 листопад, 13:04
Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі
01 листопад, 08:23
13-річна школярка отруїлася грибами і померла у реанімації 13-річна школярка отруїлася грибами і померла у реанімації
26 жовтень, 14:38
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
25 жовтень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби
Сьогодні, 10:45
 0
У Цуманській пущі висадили тисячі дубів. ФОТО
Сьогодні, 10:34
 0
Паб у центрі Луцька «гудітиме» до 3-ої ночі
Сьогодні, 10:32
 0
Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку
Сьогодні, 10:05
 0
Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8