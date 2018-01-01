Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби
Сьогодні, 10:45
66-річна жителька хутора Підовчини Любешівського району Василина Стручева неподалік свого дому назбирала великих білих грибів.
Вже декілька років вона збирає грибний урожай у літньо-осінню пору поряд зі своїм обійстям, - пише газета "Нове життя".
Як розповіла її донька Сніжана Сахарчук, жінка власноруч їх вирощує. Цими днями виросли чотири такі гриби-здоровані. Найбільший заважив кілограм, а всі чотири – два кіло. А торік за весь літньо-осінній сезон пенсіонерка майже під порогом зібрала 150 справжніх білих грибів.
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Вже декілька років вона збирає грибний урожай у літньо-осінню пору поряд зі своїм обійстям, - пише газета "Нове життя".
Як розповіла її донька Сніжана Сахарчук, жінка власноруч їх вирощує. Цими днями виросли чотири такі гриби-здоровані. Найбільший заважив кілограм, а всі чотири – два кіло. А торік за весь літньо-осінній сезон пенсіонерка майже під порогом зібрала 150 справжніх білих грибів.
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