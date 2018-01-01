Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби

Василина Стручева неподалік свого дому назбирала великих білих грибів.



Вже декілька років вона збирає грибний урожай у літньо-осінню пору поряд зі своїм обійстям, - пише газета



Як розповіла її донька Сніжана Сахарчук, жінка власноруч їх вирощує. Цими днями виросли чотири такі гриби-здоровані. Найбільший заважив кілограм, а всі чотири – два кіло. А торік за весь літньо-осінній сезон пенсіонерка майже під порогом зібрала 150 справжніх білих грибів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 66-річна жителька хутора Підовчини Любешівського районунеподалік свого дому назбирала великих білих грибів.Вже декілька років вона збирає грибний урожай у літньо-осінню пору поряд зі своїм обійстям, - пише газета "Нове життя" Як розповіла її донька, жінка власноруч їх вирощує. Цими днями виросли чотири такі гриби-здоровані. Найбільший заважив кілограм, а всі чотири – два кіло. А торік за весь літньо-осінній сезон пенсіонерка майже під порогом зібрала 150 справжніх білих грибів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію