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Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО

Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО
Юрій Босак із Локач назбирав біля власного будинку велетенських опеньок.

Про це пише Район. Локачі.

Щороку, за його словами, він збирає восени гриби просто біля будинку, – написала журналістка і редакторка Галина Федоренко у Facebook.

«Як то кажуть, в ліс йти не треба. Вистачає і підсмажити, і стушкувати, а якось дружина навіть кілька баночок на зиму закрила. Та такі опеньки, як цьогоріч, у нього вродили вперше. Велетні!» – ідеться в дописі.
Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО

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Теги: опеньки, гриби, Волинь
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