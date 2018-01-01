Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Юрій Босак із Локач назбирав біля власного будинку велетенських опеньок.
Про це пише Район. Локачі.
Щороку, за його словами, він збирає восени гриби просто біля будинку, – написала журналістка і редакторка Галина Федоренко у Facebook.
«Як то кажуть, в ліс йти не треба. Вистачає і підсмажити, і стушкувати, а якось дружина навіть кілька баночок на зиму закрила. Та такі опеньки, як цьогоріч, у нього вродили вперше. Велетні!» – ідеться в дописі.
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Про це пише Район. Локачі.
Щороку, за його словами, він збирає восени гриби просто біля будинку, – написала журналістка і редакторка Галина Федоренко у Facebook.
«Як то кажуть, в ліс йти не треба. Вистачає і підсмажити, і стушкувати, а якось дружина навіть кілька баночок на зиму закрила. Та такі опеньки, як цьогоріч, у нього вродили вперше. Велетні!» – ідеться в дописі.
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