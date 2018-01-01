За хабар слідчому волинянин сяде за ґрати на 4 роки

Волинянин, який намагався підкупити слідчого, втрапив за ґрати на 4 роки.За принципової позиції прокурорів галузевого відділу прокуратури Волинської області апеляційний суд області залишив в силі вирок Маневицького районного суду, яким волинянина за надання неправомірної вигоди працівнику поліції було засуджено до 4 років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.22 березня 2017 року чоловіка викрили під час надання старшому слідчому слідчого відділу Маневицького відділу поліції неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США за повернення йому обладнання для видобутку бурштину, яке було вилучене та визнане речовим доказом у рамках кримінального провадження за фактом незаконного видобутку "сонячного каменю".Визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.Не погодившись із таким покаранням, засуджений оскаржив вирок в апеляційному порядку, проте апеляційний суд Волинської області погодився з рішенням Маневицького районного суду і найближчих 4 роки чоловік проведе за ґратами.