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На Волині затримали фуру з електронними сигаретами на 16 мільйонів гривень

На Волині затримали фуру з електронними сигаретами на 16 мільйонів гривень
На посту Ягодин викрили підприємство, яке приховало понад 800 тисяч пачок електронних сигарет вартістю майже 16 млн гривень.

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС викрили намір вітчизняного імпортера ввезти на митну територію України товар загальною вартістю майже 16 млн грн без сплати митних платежів у повному обсязі, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Встановлено, що за посередництвом сербського перевізника ця фірма доставляла через МАПП Дорогуськ-Ягодин «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання» в асортименті загальною вагою понад 19 тон. Країна-виробник товару – Італія. До митного контролю водієм вантажівки було подано документи, згідно з якими товар оцінювався у 433,6 тис доларів США.

Проте волинські митники отримали у своє розпорядження документи, які оформлялися у країні відправлення. Відповідно до них цей же товар насправді коштував його покупцеві майже 495 тисяч Євро.

По курсу Національного банку України на момент ввезення товару це становило 15,96 млн гривень.

За подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару, електронні сигарети у кількості 880 тисяч 500 пачок підлягають вилученню. До суду скеровано справу про порушення митних правил за статтею 483 Митного Кодексу України.

Санкція статті – штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.

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Теги: митниця, Ягодин
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