Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Сьогодні, 10:21
Арсен Мірзоян побував у санаторії для дітей з батьками «Дачний».
Про це повідомили у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.
7 листопада популярний український співак Арсен Мірзоян, який приїхав у Луцьк з сольним концертом, виділив час для зустрічі з дітьми, що отримують реабілітаційне лікування в санаторії для дітей з батьками «Дачний».
"Це спілкування і спільне виконання популярних пісень співака принесло хворим дітям справжню радість і стало можливим завдяки діяльності волонтерів - студентів Ківерцівського медичного училища, які тримають шефство над санаторієм і часто організовують благодійні акції для дітей, що лікуються в закладі", - повідомили медики.
Арсену вручили сувенір, виготовлений руками дітей та щиро дякували за подаровану радість від чудової творчості.
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Про це повідомили у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.
7 листопада популярний український співак Арсен Мірзоян, який приїхав у Луцьк з сольним концертом, виділив час для зустрічі з дітьми, що отримують реабілітаційне лікування в санаторії для дітей з батьками «Дачний».
"Це спілкування і спільне виконання популярних пісень співака принесло хворим дітям справжню радість і стало можливим завдяки діяльності волонтерів - студентів Ківерцівського медичного училища, які тримають шефство над санаторієм і часто організовують благодійні акції для дітей, що лікуються в закладі", - повідомили медики.
Арсену вручили сувенір, виготовлений руками дітей та щиро дякували за подаровану радість від чудової творчості.
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