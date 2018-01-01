Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО

побував у санаторії для дітей з батьками «Дачний».Про це повідомили у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.7 листопада популярний український співак Арсен Мірзоян, який приїхав у Луцьк з сольним концертом, виділив час для зустрічі з дітьми, що отримують реабілітаційне лікування в санаторії для дітей з батьками «Дачний»."Це спілкування і спільне виконання популярних пісень співака принесло хворим дітям справжню радість і стало можливим завдяки діяльності волонтерів - студентів Ківерцівського медичного училища, які тримають шефство над санаторієм і часто організовують благодійні акції для дітей, що лікуються в закладі", - повідомили медики.Арсену вручили сувенір, виготовлений руками дітей та щиро дякували за подаровану радість від чудової творчості.