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Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО

Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян побував у санаторії для дітей з батьками «Дачний».

Про це повідомили у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.

7 листопада популярний український співак Арсен Мірзоян, який приїхав у Луцьк з сольним концертом, виділив час для зустрічі з дітьми, що отримують реабілітаційне лікування в санаторії для дітей з батьками «Дачний».

"Це спілкування і спільне виконання популярних пісень співака принесло хворим дітям справжню радість і стало можливим завдяки діяльності волонтерів - студентів Ківерцівського медичного училища, які тримають шефство над санаторієм і часто організовують благодійні акції для дітей, що лікуються в закладі", - повідомили медики.

Арсену вручили сувенір, виготовлений руками дітей та щиро дякували за подаровану радість від чудової творчості.

Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО
Арсен Мірзоян розважав діток, які лікуються у волинському санаторії. ФОТО

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Теги: Арсен Мірзоян, діти, Волинь
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