На Миколаївщині неподалік траси знайшли відрізану людську голову





Про це повідомляють



Страшну знахідку випадково виявив у кущах біля узбіччя водій вантажівки, який зупинився біля естакади через дрібну несправність автомобіля. Водій одразу ж зателефонував у поліцію.



На місце події прибула слідчо-оперативна група і судово-медичний експерт із Вознесенська.



Тканини на відрізаній голові у стані глибокого ступеня розкладання на думку експерта, смерть настала більше трьох місяців тому. Навіть стать жертви визначити складно. За деякими ознаками можна припустити, що це була жінка. При ретельному огляді прилеглої території тулуб і кінцівки не були знайдені.



Після огляду місця події та складання протоколу голова була відправлена в бюро судмедекспертизи для більш ретельного дослідження. У поліції розпочали кримінальне провадження за ст 115 КК України — «умисне вбивство».



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10330944-na-trasi-pid-mikolayevom-znayshli-vidrizanu-lyudsku-golovu.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На узбіччі біля траси Миколаїв-Ульянівка 8 листопада була виявлена відрізана людська голова.Про це повідомляють «Новини-N» Страшну знахідку випадково виявив у кущах біля узбіччя водій вантажівки, який зупинився біля естакади через дрібну несправність автомобіля. Водій одразу ж зателефонував у поліцію.На місце події прибула слідчо-оперативна група і судово-медичний експерт із Вознесенська.Тканини на відрізаній голові у стані глибокого ступеня розкладання на думку експерта, смерть настала більше трьох місяців тому. Навіть стать жертви визначити складно. За деякими ознаками можна припустити, що це була жінка. При ретельному огляді прилеглої території тулуб і кінцівки не були знайдені.Після огляду місця події та складання протоколу голова була відправлена в бюро судмедекспертизи для більш ретельного дослідження. У поліції розпочали кримінальне провадження за ст 115 КК України — «умисне вбивство».Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10330944-na-trasi-pid-mikolayevom-znayshli-vidrizanu-lyudsku-golovu.html

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