Уздовж траси на Волині вже втретє вкрали телефонний кабель
Сьогодні, 14:54
У селі Будятичі Іваничівського району невідому викрали з опор близько 100 метрів кабелю ПАТ «Укртелеком».
Про це повідомляє Буг.
Кабель «Укртелекому» зняли з опор біля дороги Нововолинськ-Іваничі.
За інформацією видання, це вже третій випадок на цьому місці. Попередня крадіжка кабелю тут сталася приблизно 4 місяці тому.
Поліції поки не вдалося знайти зловмисників.
Основною причиною крадіжок є недотримання вимог ст.4 ЗУ «Про металобрухт». Працівники пунктів прийому кольорових металів продовжують приймати від людей мідь промислового походження, отриману в результаті викрадення та випалення кабелю.
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Про це повідомляє Буг.
Кабель «Укртелекому» зняли з опор біля дороги Нововолинськ-Іваничі.
За інформацією видання, це вже третій випадок на цьому місці. Попередня крадіжка кабелю тут сталася приблизно 4 місяці тому.
Поліції поки не вдалося знайти зловмисників.
Основною причиною крадіжок є недотримання вимог ст.4 ЗУ «Про металобрухт». Працівники пунктів прийому кольорових металів продовжують приймати від людей мідь промислового походження, отриману в результаті викрадення та випалення кабелю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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