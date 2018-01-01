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Уздовж траси на Волині вже втретє вкрали телефонний кабель

Уздовж траси на Волині вже втретє вкрали телефонний кабель
У селі Будятичі Іваничівського району невідому викрали з опор близько 100 метрів кабелю ПАТ «Укртелеком».

Про це повідомляє Буг.

Кабель «Укртелекому» зняли з опор біля дороги Нововолинськ-Іваничі.

За інформацією видання, це вже третій випадок на цьому місці. Попередня крадіжка кабелю тут сталася приблизно 4 місяці тому.

Поліції поки не вдалося знайти зловмисників.

Основною причиною крадіжок є недотримання вимог ст.4 ЗУ «Про металобрухт». Працівники пунктів прийому кольорових металів продовжують приймати від людей мідь промислового походження, отриману в результаті викрадення та випалення кабелю.

Уздовж траси на Волині вже втретє вкрали телефонний кабель

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Теги: крадіжка, Волинь
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