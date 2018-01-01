Уздовж траси на Волині вже втретє вкрали телефонний кабель





Про це повідомляє



Кабель «Укртелекому» зняли з опор біля дороги Нововолинськ-Іваничі.



За інформацією видання, це вже третій випадок на цьому місці. Попередня крадіжка кабелю тут сталася приблизно 4 місяці тому.



Поліції поки не вдалося знайти зловмисників.



Основною причиною крадіжок є недотримання вимог ст.4 ЗУ «Про металобрухт». Працівники пунктів прийому кольорових металів продовжують приймати від людей мідь промислового походження, отриману в результаті викрадення та випалення кабелю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Будятичі Іваничівського району невідому викрали з опор близько 100 метрів кабелю ПАТ «Укртелеком».Про це повідомляє Буг Кабель «Укртелекому» зняли з опор біля дороги Нововолинськ-Іваничі.За інформацією видання, це вже третій випадок на цьому місці. Попередня крадіжка кабелю тут сталася приблизно 4 місяці тому.Поліції поки не вдалося знайти зловмисників.Основною причиною крадіжок є недотримання вимог ст.4 ЗУ «Про металобрухт». Працівники пунктів прийому кольорових металів продовжують приймати від людей мідь промислового походження, отриману в результаті викрадення та випалення кабелю.

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