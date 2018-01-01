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На Волині вночі сталася пожежа

На Волині вночі сталася пожежа
Пожежа знищила майже всю дерев’яну господарську споруду у Любомлі.

Про це пише Район. Любомль.

У суботу, 10 листопада, о 23:45 до ДПРЧ №10 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в місті Любомль.

На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ №10. Причина займання встановлюється.

На Волині вночі сталася пожежа
На Волині вночі сталася пожежа

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Теги: пожежа, Волинь
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