На Волині вночі сталася пожежа
Сьогодні, 15:10
Пожежа знищила майже всю дерев’яну господарську споруду у Любомлі.
Про це пише Район. Любомль.
У суботу, 10 листопада, о 23:45 до ДПРЧ №10 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в місті Любомль.
На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ №10. Причина займання встановлюється.
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Про це пише Район. Любомль.
У суботу, 10 листопада, о 23:45 до ДПРЧ №10 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в місті Любомль.
На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ №10. Причина займання встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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