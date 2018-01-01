На Волині вночі сталася пожежа





Про це пише



У суботу, 10 листопада, о 23:45 до ДПРЧ №10 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в місті Любомль.



На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ №10. Причина займання встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа знищила майже всю дерев’яну господарську споруду у Любомлі.Про це пише Район. Любомль У суботу, 10 листопада, о 23:45 до ДПРЧ №10 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в місті Любомль.На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ №10. Причина займання встановлюється.

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