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У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО

У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО
У Старому місті в Луцьку з'явилася нова кав'ярня.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила користувачка Olga Kotyk.

Нова кав‘ярня під назвою Старе Місто відкрилася на вулиці Драгоманова 11/3.

"Кав‘ярня Старе Місто – це затишне місце, де можна не лише насолодитися чашечкою кави, але й посмакувати смачною випічкою", - написала жінка.

У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО
У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО
У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО
У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО

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Теги: відкриття, їха, заклади
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