У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 17:43
У Старому місті в Луцьку з'явилася нова кав'ярня.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила користувачка Olga Kotyk.
Нова кав‘ярня під назвою Старе Місто відкрилася на вулиці Драгоманова 11/3.
"Кав‘ярня Старе Місто – це затишне місце, де можна не лише насолодитися чашечкою кави, але й посмакувати смачною випічкою", - написала жінка.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила користувачка Olga Kotyk.
Нова кав‘ярня під назвою Старе Місто відкрилася на вулиці Драгоманова 11/3.
"Кав‘ярня Старе Місто – це затишне місце, де можна не лише насолодитися чашечкою кави, але й посмакувати смачною випічкою", - написала жінка.
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