У серці Луцька відкрили нову кав'ярню. ФОТО





Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила користувачка Olga Kotyk.



Нова кав‘ярня під назвою Старе Місто відкрилася на вулиці Драгоманова 11/3.



"Кав‘ярня Старе Місто – це затишне місце, де можна не лише насолодитися чашечкою кави, але й посмакувати смачною випічкою", - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старому місті в Луцьку з'явилася нова кав'ярня.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила користувачкаНова кав‘ярня під назвою Старе Місто відкрилася на вулиці Драгоманова 11/3."Кав‘ярня Старе Місто – це затишне місце, де можна не лише насолодитися чашечкою кави, але й посмакувати смачною випічкою", - написала жінка.

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