Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:08
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.789, а продаж - 28.079.
Євро при купівлі становить - 31.462, при продажу - 32.024.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.565.
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Євро при купівлі становить - 31.462, при продажу - 32.024.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.565.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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