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Курс валют у Луцьку на 12 листопада

Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.789, а продаж - 28.079.

Євро при купівлі становить - 31.462, при продажу - 32.024.

Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.565.

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Теги: курс валют, Луцьк
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