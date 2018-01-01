У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
Сьогодні, 10:58
У дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що знаходиться у ТРЦ «ПортCity», 10 листопада відбулося грандіозне відкриття віртуального центру для дорослих та дітей «Світ майбутнього».
З нагоди відкриття відвідувачів розважали ходулісти, міми та роботи зі світлодіодним шоу. Також дітлахи мали можливість погратися з аніматорами, взяти участь у космічних майстер-класах та виграти чудові подарунки.
Новий віртуальний центр «Світ майбутнього» відкритий для відвідувачів щодня з 10 до 22 години на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» у ДРЦ «Figli Migli». Гості можуть відвідувати центр окремо, або ж у комплексі з розвагами на батутах та в лабіринті.
Вартість вхідного квитка у віртуальний центр «Світ майбутнього»:
• 30 хвилин розваг у будні – 55 гривень, у вихідні – 65 гривень.
• Безліміт у будні – 110 гривень, у вихідні – 135 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З нагоди відкриття відвідувачів розважали ходулісти, міми та роботи зі світлодіодним шоу. Також дітлахи мали можливість погратися з аніматорами, взяти участь у космічних майстер-класах та виграти чудові подарунки.
Новий віртуальний центр «Світ майбутнього» відкритий для відвідувачів щодня з 10 до 22 години на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» у ДРЦ «Figli Migli». Гості можуть відвідувати центр окремо, або ж у комплексі з розвагами на батутах та в лабіринті.
Вартість вхідного квитка у віртуальний центр «Світ майбутнього»:
• 30 хвилин розваг у будні – 55 гривень, у вихідні – 65 гривень.
• Безліміт у будні – 110 гривень, у вихідні – 135 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Дуже чудово і потрібно!
Останні новини
Від шкільної парти до золотого весілля: неймовірна історія кохання волинського подружжя
Сьогодні, 11:26
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
Сьогодні, 10:58
У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів
Сьогодні, 10:47
Медіа