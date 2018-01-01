У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*

У дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що знаходиться у ТРЦ «ПортCity», 10 листопада відбулося грандіозне відкриття віртуального центру для дорослих та дітей «Світ майбутнього».З нагоди відкриття відвідувачів розважали ходулісти, міми та роботи зі світлодіодним шоу. Також дітлахи мали можливість погратися з аніматорами, взяти участь у космічних майстер-класах та виграти чудові подарунки.Новий віртуальний центр «Світ майбутнього» відкритий для відвідувачів щодня з 10 до 22 години на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» у ДРЦ «Figli Migli». Гості можуть відвідувати центр окремо, або ж у комплексі з розвагами на батутах та в лабіринті.Вартість вхідного квитка у віртуальний центр «Світ майбутнього»:• 30 хвилин розваг у будні – 55 гривень, у вихідні – 65 гривень.• Безліміт у будні – 110 гривень, у вихідні – 135 гривень.