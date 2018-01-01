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У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*

У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що знаходиться у ТРЦ «ПортCity», 10 листопада відбулося грандіозне відкриття віртуального центру для дорослих та дітей «Світ майбутнього».

З нагоди відкриття відвідувачів розважали ходулісти, міми та роботи зі світлодіодним шоу. Також дітлахи мали можливість погратися з аніматорами, взяти участь у космічних майстер-класах та виграти чудові подарунки.

Новий віртуальний центр «Світ майбутнього» відкритий для відвідувачів щодня з 10 до 22 години на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» у ДРЦ «Figli Migli». Гості можуть відвідувати центр окремо, або ж у комплексі з розвагами на батутах та в лабіринті.

Вартість вхідного квитка у віртуальний центр «Світ майбутнього»:

• 30 хвилин розваг у будні – 55 гривень, у вихідні – 65 гривень.
• Безліміт у будні – 110 гривень, у вихідні – 135 гривень.

У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*


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Теги: ПортCity, віртуальний центр
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Коментарі 1
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