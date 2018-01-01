Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі
Сьогодні, 13:22
У Луцьку на вулиці Шевченка з води витягли чоловіка, який випав з мосту.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, 12 листопада надійшло повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка.
"Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу. Наразі його шпиталізовують до міської лікарні, загрози життю немає. На місці працює патрульна поліція, мотиви і причини з'ясує слідчо-оперативна група. Деталі згодом!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, 12 листопада надійшло повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка.
"Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу. Наразі його шпиталізовують до міської лікарні, загрози життю немає. На місці працює патрульна поліція, мотиви і причини з'ясує слідчо-оперативна група. Деталі згодом!" - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку з мосту стрибнув чоловік. ОНОВЛЕНО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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