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Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі

Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі
У Луцьку на вулиці Шевченка з води витягли чоловіка, який випав з мосту.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Так, 12 листопада надійшло повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка.

"Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу. Наразі його шпиталізовують до міської лікарні, загрози життю немає. На місці працює патрульна поліція, мотиви і причини з'ясує слідчо-оперативна група. Деталі згодом!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: міст, падіння, Луцьк
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