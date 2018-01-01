Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі

У Луцьку на вулиці Шевченка з води витягли чоловіка, який випав з мосту.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.Так, 12 листопада надійшло повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка."Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу. Наразі його шпиталізовують до міської лікарні, загрози життю немає. На місці працює патрульна поліція, мотиви і причини з'ясує слідчо-оперативна група. Деталі згодом!" - йдеться у повідомленні.