П'ять луцьких будинків – без опалення





Про це на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада, повідомила заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк» Тетяна Книш.



Так, наразі тепла не мають мешканці будинків проспекті Волі, 45А; вулиці Козакова, 1; проспекті Перемоги 1А та 3; а також на проспекті Соборності, 37, який обслуговує МЖК.



За словами директора «Луцьктепла» Валентини Малютіної, сьогодні усі пориви тепломереж планують ліквідувати та відновити постачання тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок пориву тепломереж, п’ять міських будинків залишаються без опалення.Про це на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада, повідомила заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк»Так, наразі тепла не мають мешканці будинків проспекті Волі, 45А; вулиці Козакова, 1; проспекті Перемоги 1А та 3; а також на проспекті Соборності, 37, який обслуговує МЖК.За словами директора «Луцьктепла», сьогодні усі пориви тепломереж планують ліквідувати та відновити постачання тепла.

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