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П'ять луцьких будинків – без опалення

П'ять луцьких будинків – без опалення
Внаслідок пориву тепломереж, п’ять міських будинків залишаються без опалення.

Про це на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада, повідомила заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк» Тетяна Книш.

Так, наразі тепла не мають мешканці будинків проспекті Волі, 45А; вулиці Козакова, 1; проспекті Перемоги 1А та 3; а також на проспекті Соборності, 37, який обслуговує МЖК.

За словами директора «Луцьктепла» Валентини Малютіної, сьогодні усі пориви тепломереж планують ліквідувати та відновити постачання тепла.

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Теги: опалення, Луцьк, мережа
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