Програму співфінансування купівлі житла для учасників війни не згортатимуть
Сьогодні, 09:20
У Луцькраді запевняють, що і надалі будуть співфінансувати купівлю житла учасниками бойових дій.
Про це йшлося на оперативні нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.
Зокрема повідомили, що у 2017-2018 роках міська рада надала співфінансування 43 учасникам програми.
Нагадаємо, що участь у програмі можуть брати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, бійці-добровольці та члени сімей загиблих учасників АТО.
Основною умовою участі у програмі є забезпечення співфінансування 50% вартості житла за рахунок особистого внеску.
Разом з тим у Луцькраді повідомляють, що «згортати» програму не будуть, тому зазначенні категорії і надалі зможуть купувати квартири на основі співфінансування. Для цього з міського бюджету планують виділити 1 мільйон гривень.
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Про це йшлося на оперативні нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.
Зокрема повідомили, що у 2017-2018 роках міська рада надала співфінансування 43 учасникам програми.
Нагадаємо, що участь у програмі можуть брати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, бійці-добровольці та члени сімей загиблих учасників АТО.
Основною умовою участі у програмі є забезпечення співфінансування 50% вартості житла за рахунок особистого внеску.
Разом з тим у Луцькраді повідомляють, що «згортати» програму не будуть, тому зазначенні категорії і надалі зможуть купувати квартири на основі співфінансування. Для цього з міського бюджету планують виділити 1 мільйон гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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