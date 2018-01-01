Програму співфінансування купівлі житла для учасників війни не згортатимуть

У Луцькраді запевняють, що і надалі будуть співфінансувати купівлю житла учасниками бойових дій.Про це йшлося на оперативні нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.Зокрема повідомили, що у 2017-2018 роках міська рада надала співфінансування 43 учасникам програми.Нагадаємо, що участь у програмі можуть брати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, бійці-добровольці та члени сімей загиблих учасників АТО.Основною умовою участі у програмі є забезпечення співфінансування 50% вартості житла за рахунок особистого внеску.Разом з тим у Луцькраді повідомляють, що «згортати» програму не будуть, тому зазначенні категорії і надалі зможуть купувати квартири на основі співфінансування. Для цього з міського бюджету планують виділити 1 мільйон гривень.