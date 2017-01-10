Для порятунку маленького волинянина, проведуть благодійний аукціон

Максима Лук’янюка, маленького хлопчика який бореться з важкою хворобою.



У хлопчика рідкісне генетичне захворювання: вроджений імунодефіцит. Єдиний шанс одужати – трансплантація кісткового мозку за кордоном, - пише



Хлопчику згодилась допомогти клініка Верони (Італія). Щоб розпочати пошук донора потрібно оплатити 30 тис.євро. Загальний рахунок лікування,включаючи пошук донора,який надіслала клініка 120 тис.євро.



Для сім'ї Максима ця сума непосильна. Тому громадська організація «Молодь Ратнівщини» організовує благодійний аукціон побачень, який розпочинається з 13 листопада та триває до 6 грудня 2018 року включно.



ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АУКЦІОНУ



УЧАСТЬ



1. Дозволений вік учасників від 18 років.

2. Для участі в аукціоні в якості лоту потрібно подати заявку на участь адміністраторам (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010563310320), яка повинна містити фотографію особи з такими даними:



імя;

вік;

посилання на Вашу сторінку;

коротко про себе;

номер телефону (тільки для організаторів акції, не для публікації).

3. Заборонено подавати заявку більше, ніж один раз на аукціон.

4. В останню добу проведення аукціону заявки на участь не приймаються.

5. Виставлений лот не може бути видалений до закінчення торгів.



СТАВКИ



1. В особі покупця, Ви маєте шанс придбати зустріч з учасником акції, з яким мали б бажання поспілкуватися.

2. Початкова ставка становить 50 грн. Ставки можуть робити ті учасники, які досягли повноліття.

3. Ставки робляться тільки в національній валюті

4. Користувач може почати торги одразу з більшої ставки, аніж, 50 грн. Головне, це не має бути менше – 50грн.

5. Ставки піднімаються цілими частинами,щонайменше різницею у 50 грн.

5. Роблячи ставку, користувач підтверджує свою готовність оплатити лот у разі перемоги в аукціоні.

6. Повідомлення, які не мають відношення до торгів, можуть бути видалені адміністратором без попередження.

Переможцем торгів за лот стає користувач, який поставив найбільшу ставку до моменту закінчення Аукціону. Виграшною вважається остання ставка, зроблена 6 грудня 2018 року о 23:59.



ОПЛАТА



1. Користувачі, що стали переможцями аукціону зобов’язані оплатити свої ставки не пізніше 7 грудня 2018 року.

2. При оплаті виграного лота переможець дізнається у адміністратора номер телефону учасника, який виставив лот. Час та місце Ви обговорюєте з людиною, з якою маєте йти на прогулянку. І майте на увазі, що ми знімаємо з себе відповідальність щодо побачення, але щиро маємо надію, що ви проведете максимально весело та чудово Ваш час.



ЗУСТРІЧ



1. Результатом аукціону є зустріч, яка не зобов’язує ні до чого, крім приємного спілкування та гарно проведеного часу.



РЕЗУЛЬТАТИ БЛАГОДІЙНОГО АУКЦІОНУ



Усі кошти, які будуть отримані в ході аукціону будуть передані батькам хлопчика – Максимка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ратнівщині проводить благодійний аукціон побачень «Врятуй Максимкові життя» для збору коштів на лікування, маленького хлопчика який бореться з важкою хворобою.У хлопчика рідкісне генетичне захворювання: вроджений імунодефіцит. Єдиний шанс одужати – трансплантація кісткового мозку за кордоном, - пише Район.Ратне Хлопчику згодилась допомогти клініка Верони (Італія). Щоб розпочати пошук донора потрібно оплатити 30 тис.євро. Загальний рахунок лікування,включаючи пошук донора,який надіслала клініка 120 тис.євро.Для сім'ї Максима ця сума непосильна. Тому громадська організація «Молодь Ратнівщини» організовує благодійний аукціон побачень, який розпочинається з 13 листопада та триває до 6 грудня 2018 року включно.1. Дозволений вік учасників від 18 років.2. Для участі в аукціоні в якості лоту потрібно подати заявку на участь адміністраторам (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010563310320), яка повинна містити фотографію особи з такими даними:імя;вік;посилання на Вашу сторінку;коротко про себе;номер телефону (тільки для організаторів акції, не для публікації).3. Заборонено подавати заявку більше, ніж один раз на аукціон.4. В останню добу проведення аукціону заявки на участь не приймаються.5. Виставлений лот не може бути видалений до закінчення торгів.1. В особі покупця, Ви маєте шанс придбати зустріч з учасником акції, з яким мали б бажання поспілкуватися.2. Початкова ставка становить 50 грн. Ставки можуть робити ті учасники, які досягли повноліття.3. Ставки робляться тільки в національній валюті4. Користувач може почати торги одразу з більшої ставки, аніж, 50 грн. Головне, це не має бути менше – 50грн.5. Ставки піднімаються цілими частинами,щонайменше різницею у 50 грн.5. Роблячи ставку, користувач підтверджує свою готовність оплатити лот у разі перемоги в аукціоні.6. Повідомлення, які не мають відношення до торгів, можуть бути видалені адміністратором без попередження.Переможцем торгів за лот стає користувач, який поставив найбільшу ставку до моменту закінчення Аукціону. Виграшною вважається остання ставка, зроблена 6 грудня 2018 року о 23:59.1. Користувачі, що стали переможцями аукціону зобов’язані оплатити свої ставки не пізніше 7 грудня 2018 року.2. При оплаті виграного лота переможець дізнається у адміністратора номер телефону учасника, який виставив лот. Час та місце Ви обговорюєте з людиною, з якою маєте йти на прогулянку. І майте на увазі, що ми знімаємо з себе відповідальність щодо побачення, але щиро маємо надію, що ви проведете максимально весело та чудово Ваш час.1. Результатом аукціону є зустріч, яка не зобов’язує ні до чого, крім приємного спілкування та гарно проведеного часу.Усі кошти, які будуть отримані в ході аукціону будуть передані батькам хлопчика – Максимка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію