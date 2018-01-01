У волинських маршрутках подорожчав проїзд. ВІДЕО





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Кабмін скасував регулювання тарифів приміських та міжміських перевезень, тож уже два роки перевізники самостійно встановлюють вартість проїзду.



Пасажири бідкаються, бо ціни постійно зростають.



На автостанції № 1 у Луцьку кажуть, що тарифи зросли майже на всі напрямки. Однак це залежить не від них, адже вартість проїзду встановлює сам перевізник.



Директор одного з АТП Олег Колесник пов’язує підвищення тарифів на проїзд із подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та критичною потребою піднімати зарплату водіям. Адже найкращі кадри вже виїхали за кордон.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Деякі міжміські та міжобласні перевізники на Волині підняли вартість проїзду.Про це повідомляє 12 канал Кабмін скасував регулювання тарифів приміських та міжміських перевезень, тож уже два роки перевізники самостійно встановлюють вартість проїзду.Пасажири бідкаються, бо ціни постійно зростають.На автостанції № 1 у Луцьку кажуть, що тарифи зросли майже на всі напрямки. Однак це залежить не від них, адже вартість проїзду встановлює сам перевізник.Директор одного з АТПпов’язує підвищення тарифів на проїзд із подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та критичною потребою піднімати зарплату водіям. Адже найкращі кадри вже виїхали за кордон.

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