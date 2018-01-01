Як допомогти дитині з алергією: поради волинського лікаря





Як уникнути таких ситуацій, розповіла Оксана Обущак, обласний дитячий алерголог із 25-річним стажем, - повідомляють



«Кількість малюків, які страждають від алергій, зростає з кожним роком. Нині алергічні захворювання розглядають як епідемію ХХІ століття. Припускають, що до 2025 року 50% населення планети матиме ті чи ті вияви алергії» , – зазначає медик.



Оксана Обущак пояснює: від батьків до дитини передається схильність до алергії, а не сама алергія. Як вона виявиться, стане відомо з часом. Адже це може бути реакція на пилок, харчові добавки, пил або ліки. Щоб виявити, на що саме реагує організм, треба зробити аналізи. Їх призначить лікар. А до фахівця треба звернутися не зволікаючи. Він збере анамнез, з’ясує, як дитина захворіла, коли їй гірше, чи є сезонність, що допомагає. Виходячи з того, на що скаржиться дитина, призначають обстеження.



«Алергія – це агресивна відповідь імунної системи на введення чужорідних речовин. Зазвичай ними є білки. У дітей раннього віку буває алергія на молоко, яйця, пшеницю. Дуже небезпечний для них білок сої, арахісу та м’яса риби», – провадить алерголог.



За словами лікаря, алергія на молоко в діток може виявлятися не лише у вигляді висипань. Це можуть бути рецидивні бронхообструкції, алергічні запалення легень. Причина в тому, що білок материнського і коров’ячого молока мають різну будову. А все, що з’їсть мама грудного малюка, потрапляє в її молоко. Тому годувальницям треба дуже обережно ставитися до своїх харчів.



«А коли дитинка почне харчуватися разом із дорослими, раджу не давати їй продуктів з емульгаторами, стабілізаторами та підсилювачами смаків. У малюка може виникнути алергічна реакція у вигляді нудоти, блювоти, бронхоспазму, набряків, висипання, головного болю. Найстрашніша реакція – набряк дихальних шляхів, або набряк Квінке. Іноді лікування таких наслідків триває тижнями», – застерігає Оксана Обущак.



Тому таких продуктів не має бути в раціоні дитини. Загалом, наголошує лікар, якщо дитині до двох-трьох років не давати таких харчів, то вона не знатиме їх смаку, відтак не буде просити. Найкраще пояснити малюкам, що такі цукерки чи водичка шкідливі. Замість них привчити дітей до яблук, сухофруктів. Соки замінити узваром або звичайною водою. У холодильнику має бути щонайбільше натуральних продуктів. Бажано не вживати курятини, яка містить антибіотики. Телятина не рекомендована діткам, які мають алергію на коров’яче молоко. Не варто купувати яйця і сосиски.



Найбільшої шкоди завдають кліщі побутового пилу. Вони живуть у пухово-перових подушках, які наповнювали ще прабабусі дітлахів. Алергію спричиняють вовняні ковдри, бібліотечний пил. Тому в кімнаті дитини, яка має схильність до алергії, цих речей не має бути. Особливо старих книг. Більше шкодить, ніж допомагає людям надмірна любов і увага до побутової хімії. Раніше її заміняли сода й оцет, наголошує Оксана Обущак.



«Нині багато жінок працюють удома – надають перукарські, манікюрні послуги, шиють хутряні вироби. Між тим, до розряду побутових алергенів належать фарбники для волосся, реактиви, шерсть. На них малюки реагують чханням і сльозотечею, – зауважує алерголог. – Восени часто звертаються дітки, які мають «алергію на школу». Іншими словами, їм шкодять запахи фарби й лаку, які не вивітрилися після ремонту. Зазвичай школярі скаржаться на закладеність носа, головний біль, відчуття нестачі повітря».



Коли в дитини діагностують якесь захворювання, то має змінитися спосіб життя всієї родини, наголошує лікар. Малюк має бачити, що нікому не можна пити кольорової води, їсти курку-гриль, ходити в зоопарк чи спати на бабусиній подушці. Адже алергічні захворювання – це більше соціальна проблема, ніж медична.



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