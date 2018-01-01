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Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку

Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку
Голова Волинської ОДА очолив волинську делегацію, яка стала учасником сьомого засідання Ради регіонального розвитку.

Про це повідомили на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.

Засідання відбулось у Києві.

Рада регіонального розвитку — консультативно-дорадчий орган при Президентові України, створена 21 квітня 2015 року. Захід пройшов у столичному Міжнародному виставковому центрі під головуванням Президента України Петра Порошенка та за участі Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в понеділок, 12 листопада 2018 року.

У засіданні взяли участь голови обласних та районних державних адміністрацій, голови ОТГ, міські голови міст обласного значення тощо. Волинь представляла делегація у складі близько пів сотні людей. На чолі – керівник найвищої виконавчої гілки влади в області – Олександр Савченко.

«Все те, що було сьогодні сказано – основні орієнтири, які дали Президент України Петро Порошенко та Прем`єр-Міністр Володимир Гройсман зводяться до одного – так потрібно працювати не лише сьогодні чи завтра, а й у далекому майбутньому. Сільська медицина у нас йде добре: починаємо будівництво дев'яти амбулаторій. Проект Нової української школи завершуємо – скоро доставлять останні меблі та обладнання. Усі реформи на Волині – проходять успішно і так буде надалі», - зауважив Олександр Савченко.

Президент України Петро Порошенко під час вступної промови поставив завдання головам адміністрацій та зосередив увагу на основних проблемах сьогодення: підвищення ціни на газ, «фейкові» вибори на окупованих територіях та завершення реформи децентралізації.

«Більшість реформ носить далекосяжний стратегічний характер: негативні й болісні аспекти проявляються одразу, а позитивні зміни даються взнаки за рік, за два, за три, або навіть більше. Ми хоча й відновили економічне зростання, але темпи його наразі недостатні, щоб відновлення рівня життя людей відчули в усіх регіонах і соціальних верствах. Щоб ми перестали бути однією з найбідніших країн Європи.

Я хочу наголосити, що роз’яснювальна робота теж явно недостатня. Ми повинні зосереджувати народ на позитиві і на успіхах, а це – ваше завдання, їх робити та про них розповідати», - повідомив Петро Порошенко.

Окрім того, спікерами Ради були мери міст та голови ОТГ – вони доповідали про успіхи реформ та про механізми наповнення місцевих бюджетів.
Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку
Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку
Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку
Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку
Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку
Делегація на чолі з Савченком представила Волинь на Раді регіонального розвитку

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Теги: Олександр Савченко, Волинь, Київ
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