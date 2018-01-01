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Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО

Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО
Школярі з Жидичина отримали флікери від патрульних та представників польського консульства.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних у Facebook.

Навчальний заклад обрали невипадково: він розташований біля дороги, де інтенсивний рух транспорту.

Саме 14 листопада до школярів завітали патрульні поліцейські, які в ігровій формі нагадали дітям про основні правила безпеки на дорозі.

Потому віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур та представник Волинської ОДА Андрій Ткачук вручили учасникам заходу світловідбиваючі предмети та елементи: брелки, наліпки, жилетки, браслети, а також цікаві брошурки.

З ними діти будуть помітнішими в темну пору доби, повертаючись зі школи чи прогулянки.

Марек Запур переконаний, що таку ініціативу консульства мають підтримати ОТГ Волині, адже безпека дітей – це пріоритет. Ці елементи коштують недорого, але можуть убезпечити життя і здоров’я як дорослих, так і малих.

У результаті, всі домовились про більш системну співпрацю: волинські патрульні продовжуватимуть відвідувати школи Луцька й області, а консульство та органи місцевого самоврядування допомагатимуть у тому, аби кожна дитина мала флікери.
Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО
Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО
Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО
Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО
Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО

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Теги: патрульні, флікер, Волинь, Жидичин
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