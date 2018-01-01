Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО

Школярі з Жидичина отримали флікери від патрульних та представників польського консульства.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних у Facebook.Навчальний заклад обрали невипадково: він розташований біля дороги, де інтенсивний рух транспорту.Саме 14 листопада до школярів завітали патрульні поліцейські, які в ігровій формі нагадали дітям про основні правила безпеки на дорозі.Потому віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцькута представник Волинської ОДАвручили учасникам заходу світловідбиваючі предмети та елементи: брелки, наліпки, жилетки, браслети, а також цікаві брошурки.З ними діти будуть помітнішими в темну пору доби, повертаючись зі школи чи прогулянки.Марек Запур переконаний, що таку ініціативу консульства мають підтримати ОТГ Волині, адже безпека дітей – це пріоритет. Ці елементи коштують недорого, але можуть убезпечити життя і здоров’я як дорослих, так і малих.У результаті, всі домовились про більш системну співпрацю: волинські патрульні продовжуватимуть відвідувати школи Луцька й області, а консульство та органи місцевого самоврядування допомагатимуть у тому, аби кожна дитина мала флікери.