Патрульні подарували флікери волинським школярам. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Школярі з Жидичина отримали флікери від патрульних та представників польського консульства.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних у Facebook.
Навчальний заклад обрали невипадково: він розташований біля дороги, де інтенсивний рух транспорту.
Саме 14 листопада до школярів завітали патрульні поліцейські, які в ігровій формі нагадали дітям про основні правила безпеки на дорозі.
Потому віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур та представник Волинської ОДА Андрій Ткачук вручили учасникам заходу світловідбиваючі предмети та елементи: брелки, наліпки, жилетки, браслети, а також цікаві брошурки.
З ними діти будуть помітнішими в темну пору доби, повертаючись зі школи чи прогулянки.
Марек Запур переконаний, що таку ініціативу консульства мають підтримати ОТГ Волині, адже безпека дітей – це пріоритет. Ці елементи коштують недорого, але можуть убезпечити життя і здоров’я як дорослих, так і малих.
У результаті, всі домовились про більш системну співпрацю: волинські патрульні продовжуватимуть відвідувати школи Луцька й області, а консульство та органи місцевого самоврядування допомагатимуть у тому, аби кожна дитина мала флікери.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних у Facebook.
Навчальний заклад обрали невипадково: він розташований біля дороги, де інтенсивний рух транспорту.
Саме 14 листопада до школярів завітали патрульні поліцейські, які в ігровій формі нагадали дітям про основні правила безпеки на дорозі.
Потому віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур та представник Волинської ОДА Андрій Ткачук вручили учасникам заходу світловідбиваючі предмети та елементи: брелки, наліпки, жилетки, браслети, а також цікаві брошурки.
З ними діти будуть помітнішими в темну пору доби, повертаючись зі школи чи прогулянки.
Марек Запур переконаний, що таку ініціативу консульства мають підтримати ОТГ Волині, адже безпека дітей – це пріоритет. Ці елементи коштують недорого, але можуть убезпечити життя і здоров’я як дорослих, так і малих.
У результаті, всі домовились про більш системну співпрацю: волинські патрульні продовжуватимуть відвідувати школи Луцька й області, а консульство та органи місцевого самоврядування допомагатимуть у тому, аби кожна дитина мала флікери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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