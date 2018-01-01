У місті на Волині горіла господарська будівля. ФОТО





Пожежа трапилася 14 листопада, – повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.



О 07:43 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі по вулиці Ватутіна.



Рятувальники ліквідували загоряння о 10:15 на двох пожежних автоцистернах.



Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському загорівся сарай.Пожежа трапилася 14 листопада, – повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.О 07:43 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі по вулиці Ватутіна.Рятувальники ліквідували загоряння о 10:15 на двох пожежних автоцистернах.Причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію