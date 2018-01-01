У місті на Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 14:09
У Камені-Каширському загорівся сарай.
Пожежа трапилася 14 листопада, – повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.
О 07:43 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі по вулиці Ватутіна.
Рятувальники ліквідували загоряння о 10:15 на двох пожежних автоцистернах.
Причина пожежі встановлюється.
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Пожежа трапилася 14 листопада, – повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.
О 07:43 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі по вулиці Ватутіна.
Рятувальники ліквідували загоряння о 10:15 на двох пожежних автоцистернах.
Причина пожежі встановлюється.
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