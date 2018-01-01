«Дякую за всю любов, тепло і ніжність»: дружина волинського політика зворушила мережу зізнанням

Дружина заступника Волинської обласної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»зворушливо привітала коханого з третьою річницею знайомства.Чуттєве зізнання вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook."Три роки минуло з того дня, коли я вперше тебе зустріла, а ти побачив мене і вже не відпустив. Відтоді, моє життя змінилось. Я знайшла тебе, моє кохання, мій ідеал, мій друг і вчитель, моя опора і підтримка, мій супутник, моя половинка. Дякую тобі за те, що ти є, за всю любов, тепло і ніжність. За те, що завжди розумієш та підтримуєш. За наш тандем. Кохаю тебе", - написала Олена.