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«Дякую за всю любов, тепло і ніжність»: дружина волинського політика зворушила мережу зізнанням

«Дякую за всю любов, тепло і ніжність»: дружина волинського політика зворушила мережу зізнанням
Дружина заступника Волинської обласної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Сергія Григоренка Олена зворушливо привітала коханого з третьою річницею знайомства.

Чуттєве зізнання вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Три роки минуло з того дня, коли я вперше тебе зустріла, а ти побачив мене і вже не відпустив. Відтоді, моє життя змінилось. Я знайшла тебе, моє кохання, мій ідеал, мій друг і вчитель, моя опора і підтримка, мій супутник, моя половинка. Дякую тобі за те, що ти є, за всю любов, тепло і ніжність. За те, що завжди розумієш та підтримуєш. За наш тандем. Кохаю тебе", - написала Олена.

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Теги: Сергій Григоренко, річниця
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