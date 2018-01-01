У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО





Про це Roman F написав на порталі



Він зазначив, що цей перехід – один із найбільш завантажених у місті.



«В години пік пішоходи йдуть назустріч один одному як стінка на стінку. Тієї ширини переходу, що є на даний час, не достатньо - потрібно його розширити!» – пише лучанин.



Чоловік пропонує – потрібно демонтувати секцію загорожі, поставивши на край острівця безпеки захисні стовпці.



«Окрім того можна організувати подвійну зебру, розділивши потоки пішоходів», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять розширити пішохідний перехід на проспекті Соборності.Про це Roman F написав на порталі Відкрите місто Він зазначив, що цей перехід – один із найбільш завантажених у місті.«В години пік пішоходи йдуть назустріч один одному як стінка на стінку. Тієї ширини переходу, що є на даний час, не достатньо - потрібно його розширити!» – пише лучанин.Чоловік пропонує – потрібно демонтувати секцію загорожі, поставивши на край острівця безпеки захисні стовпці.«Окрім того можна організувати подвійну зебру, розділивши потоки пішоходів», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію