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У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО

У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО
У Луцьку просять розширити пішохідний перехід на проспекті Соборності.

Про це Roman F написав на порталі Відкрите місто.

Він зазначив, що цей перехід – один із найбільш завантажених у місті.

«В години пік пішоходи йдуть назустріч один одному як стінка на стінку. Тієї ширини переходу, що є на даний час, не достатньо - потрібно його розширити!» – пише лучанин.

Чоловік пропонує – потрібно демонтувати секцію загорожі, поставивши на край острівця безпеки захисні стовпці.

«Окрім того можна організувати подвійну зебру, розділивши потоки пішоходів», – йдеться у дописі.
У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО
У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО
У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО

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Теги: Луцьк, Соборності, перехід
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Коментарі 3
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А про підземний перехід якось потихеньку забули.
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За ті кошти построїли особняк.А Ви хочете підземний перехід.
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Власти нет,мера нет, а мы хочем подземный переход.......
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