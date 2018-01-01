У Луцьку просять розширити пішохідний перехід. ФОТО
Сьогодні, 09:56
У Луцьку просять розширити пішохідний перехід на проспекті Соборності.
Про це Roman F написав на порталі Відкрите місто.
Він зазначив, що цей перехід – один із найбільш завантажених у місті.
«В години пік пішоходи йдуть назустріч один одному як стінка на стінку. Тієї ширини переходу, що є на даний час, не достатньо - потрібно його розширити!» – пише лучанин.
Чоловік пропонує – потрібно демонтувати секцію загорожі, поставивши на край острівця безпеки захисні стовпці.
«Окрім того можна організувати подвійну зебру, розділивши потоки пішоходів», – йдеться у дописі.
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Про це Roman F написав на порталі Відкрите місто.
Він зазначив, що цей перехід – один із найбільш завантажених у місті.
«В години пік пішоходи йдуть назустріч один одному як стінка на стінку. Тієї ширини переходу, що є на даний час, не достатньо - потрібно його розширити!» – пише лучанин.
Чоловік пропонує – потрібно демонтувати секцію загорожі, поставивши на край острівця безпеки захисні стовпці.
«Окрім того можна організувати подвійну зебру, розділивши потоки пішоходів», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
А про підземний перехід якось потихеньку забули.
За ті кошти построїли особняк.А Ви хочете підземний перехід.
Власти нет,мера нет, а мы хочем подземный переход.......
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