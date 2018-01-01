На Волині – аварія: від зіткнення Renault злетів з дороги. ФОТО





Про це повідомили у



Пригода сталася о 9 ранку 15 листопада. Водій автомобіля ВАЗ 2106, 43-річний житель Луцького району, ймовірно, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. За кермом автомобіля Renault перебував 52-річний житель Луцька.



Внаслідок автопригоди 29-річний та 64-річна пасажири автомобіля ВАЗ 2106 отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в центральну районну лікарню. Травмувався в ДТП також і водій автомобіля Renault. Його госпіталізували в нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Чаруків Луцького району зіткнулися два автомобілі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Пригода сталася о 9 ранку 15 листопада. Водій автомобіля ВАЗ 2106, 43-річний житель Луцького району, ймовірно, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. За кермом автомобіля Renault перебував 52-річний житель Луцька.Внаслідок автопригоди 29-річний та 64-річна пасажири автомобіля ВАЗ 2106 отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в центральну районну лікарню. Травмувався в ДТП також і водій автомобіля Renault. Його госпіталізували в нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію