вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – аварія: від зіткнення Renault злетів з дороги. ФОТО

На Волині – аварія: від зіткнення Renault злетів з дороги. ФОТО
У селі Чаруків Луцького району зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Пригода сталася о 9 ранку 15 листопада. Водій автомобіля ВАЗ 2106, 43-річний житель Луцького району, ймовірно, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. За кермом автомобіля Renault перебував 52-річний житель Луцька.

Внаслідок автопригоди 29-річний та 64-річна пасажири автомобіля ВАЗ 2106 отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в центральну районну лікарню. Травмувався в ДТП також і водій автомобіля Renault. Його госпіталізували в нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.
На Волині – аварія: від зіткнення Renault злетів з дороги. ФОТО
На Волині – аварія: від зіткнення Renault злетів з дороги. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Крадій-рецидивіст поцупив з волинських супермаркетів елітний алкоголь
Сьогодні, 11:15
На Волині – аварія: від зіткнення Renault злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Куди піти на вихідні у Луцьку: 16-18 листопада
Сьогодні, 11:00
На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію
Сьогодні, 10:40
У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок
15 листопад, 10:57
Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком
15 листопад, 10:25
На Волині авто збило велосипедиста: подробиці На Волині авто збило велосипедиста: подробиці
14 листопад, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти зі всього світу
Сьогодні, 12:31
 0
Неповнолітня вбила своє маля відразу після пологів
Сьогодні, 12:08
 0
Запальні грузини їдуть до Луцька з великим концертом
Сьогодні, 11:56
 0
У селі під Луцьком дотла згоріла хата
Сьогодні, 11:42
 0
У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8