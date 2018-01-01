У селі під Луцьком дотла згоріла хата





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



15 листопада о 16:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Лище Луцького району. За 14 хвилин до місця виклику прибули працівники 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.



З’ясувалося, що пожежа охопила дерев’яний будинок, а вогонь сягнув даху й перекинувся на покрівлю розташованої практично впритул (близько 1 м) господарської будівлі.



Пожежу локалізували о 16:53, ліквідували – о 17:15.



За попередніми даними лихо трапилося внаслідок несправності пічного опалення.



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