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У селі під Луцьком дотла згоріла хата

У селі під Луцьком дотла згоріла хата
У селі Лище трапилася пожежа, в якій згоріла хата.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

15 листопада о 16:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Лище Луцького району. За 14 хвилин до місця виклику прибули працівники 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.

З’ясувалося, що пожежа охопила дерев’яний будинок, а вогонь сягнув даху й перекинувся на покрівлю розташованої практично впритул (близько 1 м) господарської будівлі.

Пожежу локалізували о 16:53, ліквідували – о 17:15.

За попередніми даними лихо трапилося внаслідок несправності пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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