Мед, шпинат і ковбаса: у центрі Луцька – сільський ярмарок. ФОТО

У Луцьку – ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.Учасники ярмарку – безпосередні виробники продовольчих товарів.Ярмарок проходить з нагоди Дня працівників сільського господарства.Біля яток скупчилося безліч лучан, які з цікавістю оглядають товар.За кілограм часнику просять 60 гривень, а за 100 грамів кропу та петрушки – 5 гривень.Моркву продають відразу сітками. За одну доведеться заплатити 80 гривень.Кілограм цибулі коштує 14 гривень, сітка – 75 гривень.Шпинат (100 грам) продають за 14 гривень. 10 гривень коштує 100 грам листя салату, а за 100 грам руколи просять 20 гривень.Також торгують сушеними фруктами. До прикладу, пакет сушених яблук коштує 20 гривень, а півлітри груш – 10 гривень.За кілограм броколі просять 45 гривень. Гарбуз продають за ціною 5 гривень за кілограм, а кабачок – 6 гривень за кілограм.Цікаво, що на ярмарку продають напої – за півлітри яблучного соку просять 20 гривень, за літру – 35. А за настоянки прополісу (100 грам) – 70 гривень. Настоянки тут також є, за них просять від 70 до 120 гривень.Кілограм червоного буряка продають за 10 гривень, а кілограм квашеної капусти – за 25. Також торгують тут і квашеними огірками – 50 гривень за кілограм. Банка квашеного гострого перцю – 30 гривень.Також тут можна купити яйця – за десяток просять від 18 до 27 гривень.Ціни на мед: літра садово-ріпакового – 130 гривень, різнотрав'яний – 150, гречаний – 160, липа лісова – 180. Продають також 300 грам меду за 30 гривень. Сотовий мед – 25 гривень за 100 грам.Також лучани можуть придбати тут горішки з медом (5 видів – кунжут, кедровий, мигдаль, фундук та кешью) за 130 гривень.Цікаво, що на ярмарку можна придбати воскові свічки – ціни коливаються від 10 до 100 гривень.Мило з продуктів бджільництва і рослинних жирів від 5 до 25 грн, с велике 100 гр 60грн.Банку забрусю тут продають за 70 гривень.Пропонують на ярмарку і м'ясо з похідними продуктами. Отож, за кілограм м'яса доведеться заплатити від 85 гривень, сала – від 55 до 100, ковбаси – від 50 гривень.Хліб бездріжджовий з насінням соняшника, кунжуту, льону, журавлини та медом продають за 35 гривень/кілограм. Сир коштує від 150 до 300 за кілограм.