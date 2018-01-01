У Луцьку – «п’яна» аварія з потерпілими

На вулиці Теремнівській водій Opel Kadett не впорався з керуванням та скоїв наїзд на гараж.Інцидент трапився у суботу, 17 листопада, билизько 2:00, - повідопляє прес-служба патрульної поліції.На місці події встановили, що водій Opel Kadett не впорався з керуванням та скоїв наїзд на гараж, пасажир отримав забій голови об лобове скло.І керманич, і його товариш мали ознаки алкогольного сп’яніння. Більше того, водій взагалі не мав права керувати транспортним засобом. Пасажир признався, що передав йому керування.Результат нічної п’яної пригоди «колег»: 2 протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), 2 постанови за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом), протокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП).