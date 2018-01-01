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У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО

У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО
На дитячому майданчику у Любешеві стоїть гірка, з-під якої стирчить велизечне каміння.

Про це у Facebook повідомила Олеся Ющицин.

«Будьте обережні, коли ваші діти спускаються з цих гірок... На жаль сьогодні гуляючи з дитиною на цьому дитячому майданчику спостерігала дуже прикру ситуацію.

Дитина, яка бігала поряд з нами і спускаючись з гірки, не втрималась на ніжках та впала на спинку... Бог вберіг, що не головою, бо ті каменюки, які стирчать – це жахіття...» – йдеться у дописі.
У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО
У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО
У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО
У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО

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Теги: дитина, майданчик, Волинь, Любешів
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