У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 15:07
На дитячому майданчику у Любешеві стоїть гірка, з-під якої стирчить велизечне каміння.
Про це у Facebook повідомила Олеся Ющицин.
«Будьте обережні, коли ваші діти спускаються з цих гірок... На жаль сьогодні гуляючи з дитиною на цьому дитячому майданчику спостерігала дуже прикру ситуацію.
Дитина, яка бігала поряд з нами і спускаючись з гірки, не втрималась на ніжках та впала на спинку... Бог вберіг, що не головою, бо ті каменюки, які стирчать – це жахіття...» – йдеться у дописі.
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Про це у Facebook повідомила Олеся Ющицин.
«Будьте обережні, коли ваші діти спускаються з цих гірок... На жаль сьогодні гуляючи з дитиною на цьому дитячому майданчику спостерігала дуже прикру ситуацію.
Дитина, яка бігала поряд з нами і спускаючись з гірки, не втрималась на ніжках та впала на спинку... Бог вберіг, що не головою, бо ті каменюки, які стирчать – це жахіття...» – йдеться у дописі.
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