У селищі на Волині – небезпечний дитячий майданчик. ФОТО

На дитячому майданчику у Любешеві стоїть гірка, з-під якої стирчить велизечне каміння.Про це у Facebook повідомила«Будьте обережні, коли ваші діти спускаються з цих гірок... На жаль сьогодні гуляючи з дитиною на цьому дитячому майданчику спостерігала дуже прикру ситуацію.Дитина, яка бігала поряд з нами і спускаючись з гірки, не втрималась на ніжках та впала на спинку... Бог вберіг, що не головою, бо ті каменюки, які стирчать – це жахіття...» – йдеться у дописі.