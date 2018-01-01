Прогноз погоди у Луцьку на 19 листопада





Про це пише Sinoptik.



Температура повітря вдень: 0 градусів, вночі: до -3 градусів по Цельсію.



Вітер західний, до 4 метрів за секунду.



Без опадів.

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