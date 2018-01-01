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Прогноз погоди у Луцьку на 19 листопада

Прогноз погоди у Луцьку на 19 листопада
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Про це пише Sinoptik.

Температура повітря вдень: 0 градусів, вночі: до -3 градусів по Цельсію.

Вітер західний, до 4 метрів за секунду.

Без опадів.

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Теги: погода, Луцьк
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