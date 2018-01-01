Прогноз погоди у Луцьку на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Про це пише Sinoptik.
Температура повітря вдень: 0 градусів, вночі: до -3 градусів по Цельсію.
Вітер західний, до 4 метрів за секунду.
Без опадів.
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Про це пише Sinoptik.
Температура повітря вдень: 0 градусів, вночі: до -3 градусів по Цельсію.
Вітер західний, до 4 метрів за секунду.
Без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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