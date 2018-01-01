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Як маленькі волиняни вчились виготовляти ялинкові прикраси. ФОТО

Як маленькі волиняни вчились виготовляти ялинкові прикраси. ФОТО
Учні Ківерцівської експериментальної школи у краєзнавчому музеї виготовляли ялинкові прикраси.

Про це повідомляється на сторінці Ківерцівського краєзнавчого музею у «Фейсбуці».

«Майстерня українського свята в дії! Першими її відвідали учні Ківерцівської експериментальноЇ школи. Разом нам вдалось виготовити 30 ялинкових іграшок! Дякуємо за таким веселий, енергійний вечір і до нової зустрічі наступного тижня! Дякую за участь,Тетяна Трокун», – йдеться у дописі.

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Теги: майстер-клас, прикраси
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