Як маленькі волиняни вчились виготовляти ялинкові прикраси. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці Ківерцівського краєзнавчого музею у «Фейсбуці».



«Майстерня українського свята в дії! Першими її відвідали учні Ківерцівської експериментальноЇ школи. Разом нам вдалось виготовити 30 ялинкових іграшок! Дякуємо за таким веселий, енергійний вечір і до нової зустрічі наступного тижня! Дякую за участь,Тетяна Трокун», – йдеться у дописі.

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