Як маленькі волиняни вчились виготовляти ялинкові прикраси. ФОТО
Сьогодні, 06:18
Учні Ківерцівської експериментальної школи у краєзнавчому музеї виготовляли ялинкові прикраси.
Про це повідомляється на сторінці Ківерцівського краєзнавчого музею у «Фейсбуці».
«Майстерня українського свята в дії! Першими її відвідали учні Ківерцівської експериментальноЇ школи. Разом нам вдалось виготовити 30 ялинкових іграшок! Дякуємо за таким веселий, енергійний вечір і до нової зустрічі наступного тижня! Дякую за участь,Тетяна Трокун», – йдеться у дописі.
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Про це повідомляється на сторінці Ківерцівського краєзнавчого музею у «Фейсбуці».
«Майстерня українського свята в дії! Першими її відвідали учні Ківерцівської експериментальноЇ школи. Разом нам вдалось виготовити 30 ялинкових іграшок! Дякуємо за таким веселий, енергійний вечір і до нової зустрічі наступного тижня! Дякую за участь,Тетяна Трокун», – йдеться у дописі.
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