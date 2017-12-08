За півмісяця на Волині зловили 19 рибних браконьєрів

На Волині за півмісяця зафіксували 21 порушення вилову риби.В період з 1 по 15 листопада працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели 20 рибоохоронних рейдів, - повідомили в управлінні держрибагентства Волині.В результаті, викрили 21 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, виявили сім грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 10 порушень любительського рибальства за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два - за ст. 88-1 КУпАП. Також склали два безгосподарських акти, згідно з якими вилучили 22 сітки."За цей період інспектори затримали 19 порушників. До судів передали дев’ять справ для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У браконьєрів вилучили вісім сіткоснастевих знарядь лову та одне колюче – острогу. На ринках конфісковано 3 кг водних біоресурсів без відповідних документів", йдеться у повідомленні.