За півмісяця на Волині зловили 19 рибних браконьєрів
Сьогодні, 10:59
На Волині за півмісяця зафіксували 21 порушення вилову риби.
В період з 1 по 15 листопада працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели 20 рибоохоронних рейдів, - повідомили в управлінні держрибагентства Волині.
В результаті, викрили 21 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, виявили сім грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 10 порушень любительського рибальства за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два - за ст. 88-1 КУпАП. Також склали два безгосподарських акти, згідно з якими вилучили 22 сітки.
"За цей період інспектори затримали 19 порушників. До судів передали дев’ять справ для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У браконьєрів вилучили вісім сіткоснастевих знарядь лову та одне колюче – острогу. На ринках конфісковано 3 кг водних біоресурсів без відповідних документів", йдеться у повідомленні.
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В період з 1 по 15 листопада працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели 20 рибоохоронних рейдів, - повідомили в управлінні держрибагентства Волині.
В результаті, викрили 21 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, виявили сім грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 10 порушень любительського рибальства за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два - за ст. 88-1 КУпАП. Також склали два безгосподарських акти, згідно з якими вилучили 22 сітки.
"За цей період інспектори затримали 19 порушників. До судів передали дев’ять справ для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У браконьєрів вилучили вісім сіткоснастевих знарядь лову та одне колюче – острогу. На ринках конфісковано 3 кг водних біоресурсів без відповідних документів", йдеться у повідомленні.
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