На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО

У Луцьку – черги на автосервісах. Водії чекають, аби замінити літні шини за зимові.Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Працівник автосервісукаже, що вільні місця – лише через тиждень. З його слів черга почала формуватися минулого тижня, нині попередні записи на найближчі дні не ведуться. Віталій Талько каже: у середньому, «перевзути» авто коштує 400 гривень.Перший сніг на Волині випав у всіх містах та районних центрах, окрім Луцька, - розповіла телефоном черговий синоптик обласного гідрометеоцентруЗ її слів, висота снігового покриву у Любешові сягнула 6-ти сантиметрів, в Шацькому районі снігу випало на 4 сантиметри, у Ковелі – на 2.