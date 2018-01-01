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На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО

На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО
У Луцьку – черги на автосервісах. Водії чекають, аби замінити літні шини за зимові.

Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Працівник автосервісу Віталій Талько каже, що вільні місця – лише через тиждень. З його слів черга почала формуватися минулого тижня, нині попередні записи на найближчі дні не ведуться. Віталій Талько каже: у середньому, «перевзути» авто коштує 400 гривень.

Перший сніг на Волині випав у всіх містах та районних центрах, окрім Луцька, - розповіла телефоном черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.

З її слів, висота снігового покриву у Любешові сягнула 6-ти сантиметрів, в Шацькому районі снігу випало на 4 сантиметри, у Ковелі – на 2.



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Теги: Луцьк, автомобіль
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