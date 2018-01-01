На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО
Сьогодні, 21:21
У Луцьку – черги на автосервісах. Водії чекають, аби замінити літні шини за зимові.
Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Працівник автосервісу Віталій Талько каже, що вільні місця – лише через тиждень. З його слів черга почала формуватися минулого тижня, нині попередні записи на найближчі дні не ведуться. Віталій Талько каже: у середньому, «перевзути» авто коштує 400 гривень.
Перший сніг на Волині випав у всіх містах та районних центрах, окрім Луцька, - розповіла телефоном черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
З її слів, висота снігового покриву у Любешові сягнула 6-ти сантиметрів, в Шацькому районі снігу випало на 4 сантиметри, у Ковелі – на 2.
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Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Працівник автосервісу Віталій Талько каже, що вільні місця – лише через тиждень. З його слів черга почала формуватися минулого тижня, нині попередні записи на найближчі дні не ведуться. Віталій Талько каже: у середньому, «перевзути» авто коштує 400 гривень.
Перший сніг на Волині випав у всіх містах та районних центрах, окрім Луцька, - розповіла телефоном черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
З її слів, висота снігового покриву у Любешові сягнула 6-ти сантиметрів, в Шацькому районі снігу випало на 4 сантиметри, у Ковелі – на 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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