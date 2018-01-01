Через кір у деяких класах у Луцьку призупинили навчання
Сьогодні, 02:45
Попри те, що у деяких навчальних закладах Луцька в окремих класах призупинено навчання через захворювання дітей на кір, ситуація щодо спалаху цієї хвороби у місті – керована.
Про це розповів заступник начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктор Глухманюк, - пише Твій портал.
За його словами, батьки не дуже охоче погоджуються робити щеплення від кору дітям, а тому й виникає саме така неприємна ситуація із захворюванням. Також він зазначив, що спалахи кору в Луцьку є щороку.
Аби запобігти розповсюдженню цієї хвороби потрібно, щоб 80-95% дітей були вакциновані. При цьому, Віктор Глухманюк зауважив, що бувають випадки, коли захворіти може і дитина зі щепленням, адже природа вірусу така, що він здатен швидко мутувати.
ЧИТАТИ ЩЕ: Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби
«Щеплення не завжди може вберегти дитину від захворювання. Воно лише полегшує перебіг хвороби. Дитина просто легше переносить недугу», - зазначив посадовець.
Ще він додав: якщо у школі виникає спалах кору, то керівництво закладу освіти самостійно приймає рішення оголошувати карантин чи ні. Наразі жодна школа у місті не закрита на карантин.
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Про це розповів заступник начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктор Глухманюк, - пише Твій портал.
За його словами, батьки не дуже охоче погоджуються робити щеплення від кору дітям, а тому й виникає саме така неприємна ситуація із захворюванням. Також він зазначив, що спалахи кору в Луцьку є щороку.
Аби запобігти розповсюдженню цієї хвороби потрібно, щоб 80-95% дітей були вакциновані. При цьому, Віктор Глухманюк зауважив, що бувають випадки, коли захворіти може і дитина зі щепленням, адже природа вірусу така, що він здатен швидко мутувати.
ЧИТАТИ ЩЕ: Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби
«Щеплення не завжди може вберегти дитину від захворювання. Воно лише полегшує перебіг хвороби. Дитина просто легше переносить недугу», - зазначив посадовець.
Ще він додав: якщо у школі виникає спалах кору, то керівництво закладу освіти самостійно приймає рішення оголошувати карантин чи ні. Наразі жодна школа у місті не закрита на карантин.
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