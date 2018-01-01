Мешканці будинку в центрі Луцька посварилися через дерева

У Луцьку мешканці будинку на проспекті Волі розділилися на два табори. Одна частина виступає за зрізання дерев, а інша - категорично проти.Про це у Facebook повідомив заступник луцького мераТак, один житель будинку по пр. Волі, 14 у категоричній формі вимагав зрізати дерева, що ростуть уздовж дому. А його сусіди водночас просили не робити цього, бо дерева, переважно бузкові кущі, створюють їм затінок, оскільки вікна виходять на сонячну сторону і влітку тільки дерева й рятують людей від спеки."Щоб уникнути подібних конфліктів, звертаємо увагу громадян, які бажають зрізати дерева біля своїх будинків – для цього в першу чергу необхідно зібрати підписи усіх жильців, або більшості мешканців будинку, які погоджуються із вирубкою. В іншому випадку конфлікти неминучі. Без згоди більшості мешканців комунальні служби не будуть зрізати дерева", - пише посадовець.На пр. Волі, 14, зріжуть лише старий розлогий каштан, який висихає зсередини і може впасти на дім, а також може зруйнувати фундамент будинку, бо розміщений надто близько до дому. Всі інші дерева залишаться цілими на вимогу мешканців.