Мешканці будинку в центрі Луцька посварилися через дерева
Сьогодні, 14:45
У Луцьку мешканці будинку на проспекті Волі розділилися на два табори. Одна частина виступає за зрізання дерев, а інша - категорично проти.
Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.
Так, один житель будинку по пр. Волі, 14 у категоричній формі вимагав зрізати дерева, що ростуть уздовж дому. А його сусіди водночас просили не робити цього, бо дерева, переважно бузкові кущі, створюють їм затінок, оскільки вікна виходять на сонячну сторону і влітку тільки дерева й рятують людей від спеки.
"Щоб уникнути подібних конфліктів, звертаємо увагу громадян, які бажають зрізати дерева біля своїх будинків – для цього в першу чергу необхідно зібрати підписи усіх жильців, або більшості мешканців будинку, які погоджуються із вирубкою. В іншому випадку конфлікти неминучі. Без згоди більшості мешканців комунальні служби не будуть зрізати дерева", - пише посадовець.
На пр. Волі, 14, зріжуть лише старий розлогий каштан, який висихає зсередини і може впасти на дім, а також може зруйнувати фундамент будинку, бо розміщений надто близько до дому. Всі інші дерева залишаться цілими на вимогу мешканців.
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Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.
Так, один житель будинку по пр. Волі, 14 у категоричній формі вимагав зрізати дерева, що ростуть уздовж дому. А його сусіди водночас просили не робити цього, бо дерева, переважно бузкові кущі, створюють їм затінок, оскільки вікна виходять на сонячну сторону і влітку тільки дерева й рятують людей від спеки.
"Щоб уникнути подібних конфліктів, звертаємо увагу громадян, які бажають зрізати дерева біля своїх будинків – для цього в першу чергу необхідно зібрати підписи усіх жильців, або більшості мешканців будинку, які погоджуються із вирубкою. В іншому випадку конфлікти неминучі. Без згоди більшості мешканців комунальні служби не будуть зрізати дерева", - пише посадовець.
На пр. Волі, 14, зріжуть лише старий розлогий каштан, який висихає зсередини і може впасти на дім, а також може зруйнувати фундамент будинку, бо розміщений надто близько до дому. Всі інші дерева залишаться цілими на вимогу мешканців.
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