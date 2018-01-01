вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО

На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
На Київщині затримали 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх двох доньок 14 і 15 років та знімав з ними порно.

Про це повідомляє прес-служба поліції, – передає ТСН.

Окрім цього, чоловік продавав дівчат як повій українцям та іноземцям.

Під час обшуків у чоловіка виявили порнографічні фото та відео за участю неповнолітніх, а також гранату РГД-5. Слідчі також завітали до так званого хрещений батько обох дівчат – 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.

Наразі вирішується питання про затримання підозрюваного та його товариша. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат з родини та їхній переїзд до реабілітаційного центру.

Зазначається, що інформація до української кіберполіції надійшла від австралійських колег. Вони повідомили, що виявили у Мережі дитяче порно, яке, ймовірно, було виготовлено в України.

Після цього поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.
На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: скандал, Київщина, гвалтівник, злочин, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки
Сьогодні, 14:50
Мешканці будинку в центрі Луцька посварилися через дерева
Сьогодні, 14:45
Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця
Сьогодні, 14:38
Міст на Шевченка в Луцьку хочуть роширити
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Поки мама гуляла з подругою: педофіл декілька годин гвалтував дитину Поки мама гуляла з подругою: педофіл декілька годин гвалтував дитину
30 вересень, 18:46
ФК «Волинь» брав участь у договірних матчах. ФОТО. ВІДЕО ФК «Волинь» брав участь у договірних матчах. ФОТО. ВІДЕО
22 травень, 17:00
Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО
27 жовтень, 12:42
На Волині викрили чоловіка, який обкрадав автівки На Волині викрили чоловіка, який обкрадав автівки
25 жовтень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
 0
КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки
Сьогодні, 14:50
 0
Мешканці будинку в центрі Луцька посварилися через дерева
Сьогодні, 14:45
 0
Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця
Сьогодні, 14:38
 0
Міст на Шевченка в Луцьку хочуть роширити
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8