На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба поліції, – передає



Окрім цього, чоловік продавав дівчат як повій українцям та іноземцям.



Під час обшуків у чоловіка виявили порнографічні фото та відео за участю неповнолітніх, а також гранату РГД-5. Слідчі також завітали до так званого хрещений батько обох дівчат – 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.



Наразі вирішується питання про затримання підозрюваного та його товариша. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат з родини та їхній переїзд до реабілітаційного центру.



Зазначається, що інформація до української кіберполіції надійшла від австралійських колег. Вони повідомили, що виявили у Мережі дитяче порно, яке, ймовірно, було виготовлено в України.



Після цього поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині затримали 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх двох доньок 14 і 15 років та знімав з ними порно.Про це повідомляє прес-служба поліції, – передає ТСН Окрім цього, чоловік продавав дівчат як повій українцям та іноземцям.Під час обшуків у чоловіка виявили порнографічні фото та відео за участю неповнолітніх, а також гранату РГД-5. Слідчі також завітали до так званого хрещений батько обох дівчат – 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.Наразі вирішується питання про затримання підозрюваного та його товариша. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат з родини та їхній переїзд до реабілітаційного центру.Зазначається, що інформація до української кіберполіції надійшла від австралійських колег. Вони повідомили, що виявили у Мережі дитяче порно, яке, ймовірно, було виготовлено в України.Після цього поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

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