На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
На Київщині затримали 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх двох доньок 14 і 15 років та знімав з ними порно.
Про це повідомляє прес-служба поліції, – передає ТСН.
Окрім цього, чоловік продавав дівчат як повій українцям та іноземцям.
Під час обшуків у чоловіка виявили порнографічні фото та відео за участю неповнолітніх, а також гранату РГД-5. Слідчі також завітали до так званого хрещений батько обох дівчат – 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.
Наразі вирішується питання про затримання підозрюваного та його товариша. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат з родини та їхній переїзд до реабілітаційного центру.
Зазначається, що інформація до української кіберполіції надійшла від австралійських колег. Вони повідомили, що виявили у Мережі дитяче порно, яке, ймовірно, було виготовлено в України.
Після цього поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.
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Про це повідомляє прес-служба поліції, – передає ТСН.
Окрім цього, чоловік продавав дівчат як повій українцям та іноземцям.
Під час обшуків у чоловіка виявили порнографічні фото та відео за участю неповнолітніх, а також гранату РГД-5. Слідчі також завітали до так званого хрещений батько обох дівчат – 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.
Наразі вирішується питання про затримання підозрюваного та його товариша. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат з родини та їхній переїзд до реабілітаційного центру.
Зазначається, що інформація до української кіберполіції надійшла від австралійських колег. Вони повідомили, що виявили у Мережі дитяче порно, яке, ймовірно, було виготовлено в України.
Після цього поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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